Saint-Camille — Cultur’Innov, une coopérative spécialisée dans les productions fruitières émergentes, confirme le lancement du Centre de conditionnement et de transformation alimentaire (CCTA) des Sources à Saint-Camille.

Cet investissement de plus de 2 M$ permettra d’établir un pôle alimentaire consacré au conditionnement, à la transformation et à la valorisation des produits agroalimentaires, de même qu’à la valorisation des sous-produits issus de ces activités.

« À Saint-Camille, nous avons fait de la culture et de l’agriculture des secteurs prioritaires de notre développement puisqu’ils sont des éléments distinctifs de notre identité. La mise en place du CCTA s’inscrit dans cette vision. Le projet va propulser l’économie de notre municipalité et de notre région en donnant un meilleur accès aux aliments locaux », souligne Philippe Pagé, maire de Saint-Camille.

Comptant sur deux laboratoires de transformation et une cuisine commerciale, le CCTA offrira l’accès à des équipements spécialisés pour le conditionnement et la transformation, tels que presses à jus, broyeurs, lyophilisateurs et déshydrateurs.

La coopérative souhaite ainsi renforcer les capacités des petites entreprises agroalimentaires par des solutions pratiques et efficaces pour la gestion des récoltes et la confection de produits agroalimentaires.

« En soutenant financièrement le Centre de conditionnement et de transformation alimentaire de Cultur’Innov, Développement économique Canada pour les régions du Québec permet aux entreprises agroalimentaires d’avoir accès aux services nécessaires pour développer de nouveaux produits et de nouveaux marchés et ainsi, assurer leur prospérité », soutient Marie-Claude Bibeau, députée de Compton–Stanstead et ministre du Revenu national.

Avec ces nouveaux services, Cultur’Innov souhaite ainsi propulser les capacités de mise en marché de ses membres et offrir de nouvelles opportunités aux producteurs.

C’est d’ailleurs pourquoi elle a établi un partenariat stratégique avec la Coopérative ATAB de Trois-Pistoles, qui est spécialisée dans la vente d’intrants pour la filière de la fermentation. En regroupant les volumes de fruits et d’aromates produits par leurs membres, les deux coopératives seront en mesure de mieux répondre aux besoins de transformateurs agroalimentaires qui souhaitent s’approvisionner localement.

Le CCTA sera finalement en mesure de traiter, sur le site, la totalité des résidus des activités de conditionnement (pulpes, tourteaux, branches, etc.). En adoptant une logique d’économie circulaire, le projet explorera les opportunités de développement de produits à valeur ajoutée à partir de ces matières résiduelles. Cette approche globale vise à réduire les frais d’exploitation et à promouvoir une utilisation efficace des ressources tout en générant de nouveaux revenus.

Avec son offre de services-conseils, ses travaux de recherche agronomiques, ses équipements spécialisés et ses services de mise en marché, Cultur’Innov se positionne plus que jamais comme un acteur clé dans la construction d’une chaîne alimentaire solide et durable pour l’avenir.

« Depuis des années, Cultur’Innov est à l’avant-garde de la recherche sur les cultures émergentes, dont le potentiel est mis en lumière dans le Plan de développement de la zone agricole et agroforestière de la MRC des Sources. Le CCTA s’inscrit directement dans les filières de diversification économique priorisées sur le territoire et les nouveaux services offerts en transformation agroalimentaire auront un impact important sur l’écosystème régional », affirme Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources.