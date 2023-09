De la nouveauté à la fromagerie Nouvelle France

Racine — Souvent récompensée pour la qualité de ses produits, la fromagerie Nouvelle France de Racine vient de lancer deux nouvelles créations : Samuel le Bleu et la Fruitière des bergers, deux fromages de lait de brebis.

Les deux nouveaux fromages ont été présentés la semaine dernière par Marie-Chantal Houde, fromagère et copropriétaire de la Fromagerie Nouvelle France.

Selon elle, le Samuel le bleu est un classique français au goût des Québécois.

Le bleu est le sixième fromage le plus vendu en France. Son goût distinctif est apprécié des épicuriens et ses accords sont multiples. Le Samuel le bleu est fabriqué en meules de 2,5 kilos qui sont affinés pendant trois mois. Son goût, son apparence et sa couleur sont dus à la présence de champignons microscopiques de type penicillium roqueforti, qu’on ajoute entre la fabrication et l’affinage.

« Au tout début de la création de la fromagerie, il était dans mes projets de créer un bleu de lait de brebis. C’est avec fierté que je vous le présente aujourd’hui », de dire Mme Houde.

Pour sa part, la Fruitière des bergers est un hommage au labeur des sept bergeries.

« La Fromagerie Nouvelle France compte sur sept bergeries partenaires pour produire ses fromages. La belle croûte fléchée de la meule à croûte lavée est l’écrin d’une pâte demi-ferme d’une grande tendreté et d’une magnifique souplesse », raconte la fromagère.

Chaque année, Marie-Chantal Houde et son équipe transforment environ 450 000 litres de lait (380 000 litres de lait de brebis et 70 000 litres de lait de chèvre et de lait de vache), ce qui lui confère le titre de plus important transformateur de lait de brebis au Québec et du deuxième plus important transformateur de lait de brebis au Canada.

En 2022, le Zacharie Cloutier a été proclamé meilleur fromage au Québec (Caseus d’or) et ce, pour la troisième fois.

Le Zacharie Cloutier et la Fruitière des bergers sont finalistes au concours Caseus 2023.

Depuis 2010, la qualité des fromages de la Fromagerie Nouvelle France a été célébrée à plus de 50 reprises au Québec, au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Marie-Chantal Houde tient à souligner que sa fromagerie artisanale a bénéficié du soutien financier du ministère de l’Agriculture du Canada et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.