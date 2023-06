Une quarantaine de personnes discutent d’autonomie alimentaire

Windsor — Une quarantaine de personnes de Windsor et de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont pris part, samedi matin dernier, au forum mis en place en vue de l’application d’un Plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN). Elles ont alors discuté d’autonomie alimentaire.

Ce forum s’inscrit dans la démarche d’un plan de développement de communauté nourricière qui a été mis en place en complémentarité par les deux municipalités ce printemps.

Le forum visait dans un premier temps à présenter aux citoyens présents le portait-diagnostic réalisé par les comités de pilotage au cours des derniers mois.

« En même temps, nous voulions que les gens se sentent engagés dans le processus en émettant leurs aspirations par rapport à la communauté nourricière », souligne David Maurice, chargé de projet et responsable des communications à la Ville de Windsor.

Les personnes présentes ont alors participé à divers ateliers. « Par exemple, dans un atelier, on demandait aux gens de se projeter dans dix ans. Nous avons donc pu discuter des projets susceptibles de nous aider à atteindre ces aspirations », de dire M. Maurice.

Ana Rosa Mariscal, conseillère municipale à la Ville de Windsor, a pris part au forum. « J’ai apprécié l’expérience. J’étais curieuse d’en savoir plus sur la démarche et sur la situation à Windsor. Il y a eu une belle présentation du portrait. C’était très dynamique comme rencontre. Nous avons été invités à nous prononcer, à réfléchir ensemble et à partager des idées », de dire la conseillère.

Selon elle, les représentants des deux communautés (Windsor et Saint-François) ont vraiment travaillé dans le même sens. « C’était bien orchestré », soutient Mme Mariscal.

Un PDCN comprend un portrait et un diagnostic du système alimentaire de proximité incluant les activités, les acteurs, les initiatives citoyennes, les infrastructures et les synergies qui les animent.

Des activités de consultation citoyenne permettent d’ouvrir le dialogue entre les personnes intéressées afin de définir les potentiels de développement et une vision commune de l’avenir nourricier local.

Un plan d’action concret à mettre en œuvre par les membres de la communauté en découlera. Les municipalités ont choisi de collaborer pour monter les bases de leur PDCN, mais produiront chacune un plan à leur image.