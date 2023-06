Les citoyens invités à se prononcer sur leur autonomie alimentaire

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Les citoyens de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de Windsor sont invités à partager leurs préoccupations, leurs besoins et leurs enjeux en lien avec leur autonomie alimentaire ce samedi 10 juin 2023.

Ce forum, qui aura lieu de 9 h à 12 h à la salle du Bel âge (6, 6e Avenue à Windsor), s’inscrit dans la démarche de plan de développement de communauté nourricière qui a été entreprise spécifiquement et complémentairement par les deux municipalités ce printemps.

« Tout le monde mange. Agir concrètement pour favoriser son autonomie alimentaire et stimuler l’économie locale, c’est possible. Comment ? En cultivant à petite échelle quelques essentiels, en s’approvisionnant chez le producteur ou le commerçant local pour d’autres produits. En plus de s’assurer d’une meilleure fraîcheur et qualité, on investit directement dans la santé économique locale et on réduit le transport, donc les émissions à effet de serre. Tout le monde y gagne », rappelle le conseiller Karl Frappier, président du comité local du Plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN) de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Nous, ce que nous voulons, c’est aider les citoyens à être les plus autonomes possibles. Pour les aider, en tant qu’élus, nous avons besoin de connaitre leurs besoins, leurs freins et les opportunités qui peuvent être stimulés ou soutenus par nous, en tant que Ville, mais aussi par nos partenaires », ajoute la conseillère Solange Richard, présidente du comité local du Plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN) de Windsor.

Animé par le Conseil régional en environnement de l’Estrie et Niska, ce forum permettra aux citoyens de prendre connaissance des données et des initiatives déjà présentes favorisant l’autonomie alimentaire, de les bonifier ainsi que de réfléchir à une vision commune. Afin de bien préparer les ateliers qui orienteront les discussions, l’inscription est obligatoire au https://www.villedewindsor.qc.ca/communaute-nourriciere/, d’autant plus que des ateliers spécifiques aux enfants sont possibles si les parents les inscrivent.

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. Il a aussi été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada. Le projet s’insère dans la démarche Climat de changement du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie.

Un PDCN comprend un portrait et un diagnostic du système alimentaire de proximité incluant les activités, les acteurs, les initiatives citoyennes, les infrastructures et les synergies qui les animent. Des activités de consultation citoyenne permettent d’ouvrir le dialogue entre les personnes intéressées afin de définir les potentiels de développement et une vision commune de l’avenir nourricier local. Un plan d’action concret à mettre en œuvre par les membres de la communauté en découlera. Les municipalités ont choisi de collaborer pour monter les bases de leur PDCN, mais produiront chacune un plan à leur image.