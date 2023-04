Un forum pour la révision du Plan de développement de la zone agricole

Richmond – La MRC du Val-Saint-François invite les citoyens, producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires ainsi que les partenaires du milieu municipal, institutionnel et communautaire à participer à un forum consultatif dans le cadre de la révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du Val-Saint-François. Ce forum aura lieu le 1er mai 2023, de 13 h à 16 h, au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade, à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

En décembre 2022, la MRC a entamé une démarche stratégique pour se doter d’une vision rassembleuse de développement pour son territoire. Dans le cadre de cette démarche collaborative, plusieurs consultations sont prévues, dont celles pour la révision du plan de développement de la zone agricole et du schéma d’aménagement.

Le processus de révision du plan de développement de la zone agricole concerne autant les producteurs que les consommateurs.

« Il faut voir la zone agricole beaucoup plus largement que l’endroit où sont effectuées les activités agricoles. Cette zone s’étend de la ferme à l’assiette et touche à tous les maillons du système alimentaire. Lorsque l’on parle d’autonomie alimentaire, de la promotion de l’achat local, de la commercialisation des produits locaux ou de l’agrotourisme, ce sont aussi des composantes à considérer », précise Véronique Gagnon, agente de développement à la MRC du Val-Saint-François, en charge de la révision du PDZA.

L’objectif du PDZA est d’élaborer un nouveau plan d’action pour les cinq prochaines années. Tout en s’inscrivant dans une continuité pour certains enjeux qui sont toujours d’actualité, par exemple la main-d’œuvre, la formation, et la promotion des produits locaux, de nouvelles problématiques sont à prendre en considération comme l’adaptation aux changements climatiques et l’accès à la terre pour la relève. Il est d’une grande importance de revoir les actions à mettre en place pour développer et améliorer la zone agricole de notre MRC en collaboration avec les acteurs du milieu.

La population est donc formellement invitée à participer au forum consultatif afin de réfléchir aux solutions à mettre en place pour venir répondre aux enjeux actuels et futurs du secteur agricole et agroalimentaire.

Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez participer au forum, vous pouvez remplir le formulaire d’inscription en ligne disponible dans la section Développement socio-économique/Plan de développement de la zone agricole du site Internet de la MRC : www.val-saint-francois.qc.ca, avant le 24 avril, midi. Vous pouvez aussi communiquer avec Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire par courriel à [email protected], ou par téléphone au 819 826-6505.