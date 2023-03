Des boîtes d’échange de semences Troc-Jardin disponibles

Richmond - Pour compléter l’offre des stations Trocs-Jardin existantes sur le territoire, Les Tabliers, en Folie et cuisines collectives, ont conçu des boîtes d’échange de semences intérieures. Les semis pouvant se faire tôt au printemps et la saison n’étant pas encore propice pour laisser des semences à l’extérieur, les boîtes d’échange de semences Troc-Jardin seront l’endroit par excellence pour venir chercher ou déposer nos surplus de semences.

« Nous avons fait fabriquer 5 boîtes de partage pour la MRC, explique Marjolaine Delisle, agente de projet Troc-Jardin pour les Tabliers en Folie, des dépliants sur les notions de base pour le partage de semences communautaires seront inclus pour encourager les gens à apprendre à récolter leurs semences et les partager ».

La Maison de la famille Les Arbrisseaux accueillera la boîte de partage de Windsor et le vendredi 24 mars aura lieu son inauguration ainsi qu’un atelier de semis. La boîte de partage de Richmond sera placée dans Bibliothèque Daniel-Ménard et le samedi 25 mars de 9 h à 12 h se déroulera un échange de semences où tous les amateurs et passionnés de jardinage sont invités. Visitez la page Troc-Jardin VSF pour connaître les futurs emplacements et événements à venir pour vos boîtes de partage dont feront également partie la municipalité de Stoke et la bibliothèque Yvonne L. Bombardier de Valcourt.

« L’objectif de ces boîtes est avant tout de promouvoir le jardinage dans une vision de tendre vers l’autonomie alimentaire, complète Myriam Campeau, directrice des Tabliers en Folie cuisines collectives. Par la gratuité, nous voulons briser les barrières qui pourraient freiner certaines personnes à s’initier au jardinage et les inviter à s’amuser et à gagner en expérience avec essais et erreurs. » Pour plus d’info : 819-826-6517.