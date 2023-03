Le Marché public de Stoke se prépare à ouvrir ses portes

Stoke – Le Marché public de Stoke se prépare à une nouvelle saison. Il sera ouvert les samedis, de 9 h 30 à 13 h, du 3 juin au 30 septembre. Toute une programmation l’accompagnera tout au long de la saison.

Sous la même formule que l’an dernier avec bistro et prestations artistiques, l’organisme Globale locale s’associe avec Festi-Estrie pour la gestion du Marché public de Stoke cet été.

Les gestionnaires du Marché de Stoke tenteront de faire une activité par semaine pour animer les lieux. Il y aura différents thèmes, dont le rétro et le latino. Il y aura aussi les jeunes entrepreneurs », souligne Martine Bellerose, cogestionnaire du Marché public de Stoke en compagnie de Jennifer Groulx.

« Nous avons vraiment à cœur que les gens puissent connaître les produits locaux. C’est une bonne façon d’inciter les consommateurs à acheter local. Avec la pandémie, l’achat local était très populaire. Mais, dès l’an dernier, on a constaté une diminution. Il faut donc aider à redonner de l’intensité au mouvement pour que les gens soient au rendez-vous », confirme Martine Bellerose.

Les deux possèdent une grande expertise dans le domaine et un vaste réseau de contacts qui sera sans aucun doute un atout important pour le Marché public de Stoke. Elles prendront donc en charge la coordination des locations et assureront une présence au marché tous les samedis, tout en conservant une ambiance agréable sous le grand chapiteau.

Selon Mme Bellerose, un projet de cette envergure d’une durée de 18 semaines est bien plus qu’un simple marché. « Les bienfaits et retombées de ce projet sont multiples pour les citoyens d’ici et d’ailleurs. En plus de faire rayonner la municipalité de Stoke à l’extérieur des frontières, le marché est un lieu de rassemblement pour tous, un point de rencontre, où spectacles, prestations artistiques et divertissements culturels variés sont au rendez-vous en plus de tous les autres services offerts », mentionne-t-elle.

Le Marché public de Stoke est également une vitrine et un point de chute pour les producteurs, les marchands, les artisans, les organismes, les artistes et jeunes entrepreneurs de la région.

En assurant les frais de location du chapiteau, la municipalité de Stoke devient ainsi le partenaire principal du Marché et contribue à sa réalisation en assurant sa pérennité pour la saison 2023.

« Il faut que les gens soient conscients qu’un concombre dans un marché public n’est pas plus cher que celui dans une épicerie », termine Mme Belrose.