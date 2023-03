Saint-François prépare son plan de développement d’une communauté nourricière

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Saint-François-Xavier-de-Brompton se prépare à mettre en place son plan de développement d’une communauté nourricière.

Le plan de développement d’une communauté nourricière est un exercice de planification qui vise à développer un système alimentaire local et à le mettre en valeur. Il comprend un état de situation et présente des possibilités de développement pour les ingrédients du système alimentaire.

Il s’agit d’un projet financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Les autorités municipales ont reçu dans ce sens une subvention de 13 507 $.

« Le but est de mettre en place un plan d’action réalisable favorisant l’autonomie alimentaire. Ça touche toute la chaîne alimentaire, dont la production, le transport, la transformation et les consommateurs », souligne Karl Frappier, conseiller au district no 1 à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Ce plan a également au cœur de sa démarche les interactions entre les acteurs du monde agroalimentaire, l’ancrage au territoire et l’accès à des aliments sains, frais et locaux.

Dans ce sens, un comité consultatif local a été formé « Ce sont des citoyens, des producteurs et des transformateurs qui ont décidé de se réunir pour mettre en place le plan de développement », soutient M. Frappier.

« Après quoi, nous allons consulter la population le mois prochain pour savoir de quelle façon on peut améliorer l’autonomie alimentaire. Il y a des municipalités comme Saint-Adrien et Bromont qui appliquent un tel plan », ajoute-t-il.

Ainsi, les personnes responsables pourront poser un diagnostic du système alimentaire local d’un territoire et définir ses potentiels de développement.

Le plan permettre d’entretenir un dialogue ouvert avec les acteurs des différents maillons du système alimentaire local.

Le comité pourra proposer de nouvelles pistes de solution en matière d’aménagement du territoire pour assurer une plus grande autonomie alimentaire et une meilleure résilience des communautés nourricières à l’égard de nombreux enjeux, comme celui des changements climatiques.

Entre autres, d’une façon concrète, la municipalité pourrait décider de changer sa règlementation pour favoriser l’aménagement de potagers en façade des résidences.

« À Bromont par exemple, la Ville oblige la plantation d’arbres fruitiers avec toute nouvelle construction. À cet endroit, il y a de la formation pour savoir comment mettre en place un jardin. Mais, à l’heure actuelle, nous en sommes à savoir quelles questions nous allons poser à la population », mentionne M. Frappier, qui est également président du comité d’agriculture à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Si tout va comme prévu, le plan de développement d’une communauté nourricière devrait être adopté au mois de décembre prochain.

Cette démarche se fait conjointement avec la Ville de Windsor. Ce sont les premières municipalités du Val-Saint-François à se lancer dans un tel projet.