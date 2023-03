Philippe Pagé quitte la direction

Saint-Camille —Une page de vie professionnelle s’est littéralement tournée pour Philippe Pagé le 1er mars dernier, alors que ce dernier a officiellement quitté ses fonctions de Directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ).

M. Pagé, qui en était à la troisième année de son mandat à la direction de la Fédération, assure qu’il quitte la tête haute et avec le sentiment du devoir accompli dans les circonstances.

« Je crois que le moment était venu pour moi de passer le flambeau et je quitte sans animosité aucune. Il s’agit d’une décision commune, prise d’un commun accord entre moi et les gens de la Fédération. Il est certain que nous aimerions toujours en faire un peu plus, mais finalement, lorsque je regarde le bilan des dernières années, je suis vraiment fier du chemin parcouru par l’ensemble de l’équipe et de l’engagement de chacun. Que ce soit au niveau de la structure en général, de l’augmentation significative du nombre de membres au sein de l’organisation, de l’implication et le soutien au programme d’aide à l’établissement, ainsi que la mobilisation de tous, afin de promouvoir la rectification de certaines incohérences fiscales, je crois que nous pouvons dire que ce fut très positif dans l’ensemble. », de commenter M. Pagé.

Ce dernier ajoute qu’outre son poste actuel de maire de la municipalité de Saint-Camille, aucun autre projet professionnel ne se pointe à l’horizon pour le moment.

« Pour l’une des rares fois de ma vie, j’ai la possibilité de prendre un réel temps de pause. Étant ouvert aux nouveaux défis, j’entends bien prendre les quelques semaines qui viennent, afin de valider mes intérêts et d’analyser les offres qui pourraient se présenter dans l’avenir. Quoi qu’il en soit je demeure positif et je fais confiance à la vie. », de conclure avec ferveur, le sympathique homme politique.