Sondage en ligne pour les producteurs agricoles jusqu’au 10 mars

Val-Saint-François – La MRC du Val-Saint-François entame la révision de son plan de développement de la zone agricole (PDZA) avec la tenue d’un sondage en ligne auprès des producteurs et productrices du territoire. Il permettra de mettre à jour le portrait agricole du territoire et de recueillir les besoins et enjeux.

Le Val-Saint-François en est à son deuxième PDZA. Grâce à ce plan, la MRC ciblera des interventions, sur une période de 5 ans, visant à dynamiser ce secteur d’activité économique important.

Les entrepreneurs.es agricoles recevront dans les prochains jours une infolettre du syndicat local de l’UPA du Val-Saint-François les invitant à participer au sondage en ligne d’ici le 10 mars 2023. Ce sondage sera aussi diffusé par l’entremise des plateformes de médias sociaux de la MRC, soit Facebook et LinkedIn à compter du 15 février.

Le Val compte quelques 493 entreprises agricoles, soit 36 de plus qu’en 2016. Nous souhaitons rejoindre le plus d’entreprises agricoles possible dans le cadre de la démarche de révision du PDZA afin de nous assurer qu’il soit représentatif de l’ensemble des secteurs d’activité ainsi que des municipalités de notre territoire.

Cet exercice de révision s’inscrit dans la démarche stratégique territoriale qu’a entreprise la MRC depuis l’automne dernier. Les principaux outils de développement de la MRC seront ainsi révisés en 2023 et 2024, dans une perspective de cohérence et de vision territoriale globale.

Outre la révision du PDZA, la MRC a commencé une démarche de consultation en vue de l’élaboration de sa stratégie de développement touristique et poursuit les travaux de révision de son schéma d’aménagement, qui se poursuivront jusqu’en 2024. Elle a également complété en 2022 l’élaboration de son plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), de son plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et de sa politique culturelle.

D’autres activités de consultation sont prévues en mars et en avril en vue de la révision du PDZA. Elles devraient culminer vers la tenue d’un forum consultatif destiné aux entreprises agricoles, aux organismes et aux citoyens du Val-Saint-François.

La révision du PDZA est coordonnée par l’agente de développement agroalimentaire, Véronique Gagnon. Si vous êtes producteur et que vous n’avez pas reçu le sondage, veuillez communiquer avec Véronique à [email protected] ou au 819 826-6505, poste 229.