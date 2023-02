Les Rendez-vous en agroenvironnement 2023-2024 pour les producteurs

Actualités-L’étincelle - Invitation spéciale aux productrices et producteurs de la MRC des Sources et du Val-Saint-François à une séance d’information sur le nouveau projet des Rendez-vous en agroenvironnement.

Les rendez-vous en agroenvironnement ce sont deux cohortes de codéveloppement dédiées aux producteurs qui souhaitent implanter sur leur ferme des cultures de couverture, des plantes fourragères ou encore, qui souhaitent améliorer leurs pratiques en lien avec ces thématiques.

Les rendez-vous agroenvironnement, c’est une opportunité :

· de passer un bon moment afin d’échanger entre pairs et avec des professionnels sur des enjeux ou des sujets qui vous concernent;

· de s’inspirer et de transmettre des idées, astuces et pratiques visant le maintien et l’amélioration de la santé de vos sols;

· de partager ses bons coups, mais également de partager les choses qui ont moins bien fonctionné afin de s’entraider entre producteurs;

· une possibilité d’inviter des spécialistes pour approfondir une question qui vous interpelle et vous préoccupe afin de trouver des solutions innovantes et efficaces pour atteindre vos objectifs.

Une cohorte doit minimalement réaliser annuellement :

· Trois rencontres d’une demi-journée de réseautage;

· Deux activités de transfert de connaissances;

· La mise en place d’une pratique agroenvironnementale sur les entreprises participantes;

À noter que toutes les activités sont gratuites pour les producteurs.

Les thématiques des rendez-vous en agroenvironnement vous intéressent.Vous souhaitez en apprendre plus sur le fonctionnement des cohortes et vous aimeriez venir partager vos idées.

Alors, saisissez cette chance unique de venir participer à une journée d’information qui aura lieu : vendredi 17 février, de 10 h 30 à 16 h 00 à la salle du GYM A21 au 309, rue Chassé à Val-des-Sources. Un repas sera offert gratuitement. Il y aura un tirage de deux chèques cadeaux d’une valeur de 250 $ chez BMR. SVP, veuillez réserver votre place dès maintenant auprès de : Emilie Lapointe, Chargée de projet en développement agroalimentaire et forestier, courriel : [email protected] Tél. : 873 500-2406.