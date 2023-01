Le plus beau métier du monde

La foresterie est un milieu très peu connu, qui mériterait d’être davantage mis de l’avant. Avec les changements climatiques qui augmentent la vulnérabilité de nos forêts aux maladies ainsi qu’aux feux de forêt, l’importance d’un bon aménagement de la forêt est plus qu’essentielle.

C’est l’une des raisons qui m’ont poussé à choisir cette branche. Comme tout bon forestier, j’ai une grande passion pour le grand air. La nature nous réserve de belles surprises et de beaux défis. Un matin, c’est la beauté de la première neige qui vous attend et à un autre moment c’est simplement d’apercevoir un cerf de virginie s’abreuver dans l’étang où l’on s’arrête pour dîner.

Tous les beaux trésors que nous donne la forêt, il faut vraiment en prendre soin pour qu’ils puissent perdurer dans le temps. Pour plusieurs, le milieu forestier n’est que de couper du bois pour rapporter de gros profits, mais c’est complètement faux. Le rôle premier des Groupements forestiers est d’effectuer un aménagement durable de votre forêt. Pour ce faire, on peut recourir à plusieurs options telles que le reboisement, mettre en pratique les conseils acéricoles reçus ainsi que la coupe de bois nécessaire.

Pour plusieurs propriétaires c’est plus difficile que d’autres d’envisager cette dernière option, mais la coupe de bois est essentielle à nos forêts pour qu’elles soient en santé. Une forêt trop densément peuplée est en dépérissement ou un peuplement arrivé à maturité ne produit pas ou presque plus de bois et donc de captation de carbone.

C’est alors que j’entre en jeu, car mon rôle est de sélectionner et marquer les arbres à l’aide d’un anneau de peinture pour ceux qui vont être coupés par la suite. Pour faire mon choix, je prends le temps d’analyser chaque arbre de la tête au pied pour en déceler les moindres anomalies telles que les maladies, les défauts de structures ou les dépérissements de cimes.

Lors de mon intervention, mon but premier est d’améliorer la qualité du peuplement forestier, donc de préserver les tiges de qualités et de favoriser les tiges d’avenir pour un aménagement durable. Mon but n’est pas de « sortir du bois », mais de faire en sorte que les générations suivantes pourront contempler mon travail qui a été accompli avec passion afin qu’ils puissent en profiter comme nous avons eu la chance de le faire précédemment.

Pendant plusieurs années, le milieu de la foresterie était un domaine méconnu et fermé pour la population en général. Comme dans tous les autres domaines, les départs à la retraite sont plus nombreux depuis quelques années et les entreprises sont de plus en plus ouvertes aux changements pour dénicher la perle rare. Pour une personne comme moi qui provient d’une formation professionnelle et qui n’avait aucune expérience en forêt, on m’a accueilli avec enthousiasme.

J’ai la chance d’être sur la ligne de front pour être préparé aux évolutions du milieu qui vont survenir au cours des prochaines années dues aux changements climatiques. Les nouvelles technologies qui arrivent sont vraiment encourageantes et vont faciliter notre travail. L’avenir de la foresterie s’annonce plus vert que jamais.

Texte par Maxime Dupré, technicien forestier et marteleur, Groupement forestier