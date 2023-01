La relève agricole au féminin

Dans une entreprise agricole, un profil entrepreneurial se distingue : la reprise au féminin. Généralement, les producteurs souhaitent que le transfert de la ferme reste au sein de la famille. Il s’agit souvent d’un capital historique lié à un attachement émotif fort !

22 % des fermes québécoises auraient une relève disponible, une donnée stable entre 2011 et 2018. Pourtant, juste 30 % des projets concernent l’établissement des femmes. Elles ont un âge moyen entre 25 et 35 ans, sont locataires pour environ 70 % des dossiers et propriétaires à seulement 11 %. Il apparait clair que certaines situations peuvent faire en sorte que les hommes soient favorisés quand vient le temps de se pencher sur le futur de l’entreprise. Certains propriétaires choisissent même de démanteler leur entreprise plutôt que d’envisager la passation à une femme.

Plusieurs stéréotypes demeurent à dé-construire. Les femmes ont des aptitudes, des connaissances et aussi des compétences distinctives qui apportent une grande richesse et une complémentarité des projets agricoles et agroalimentaires. Certaines conditions peuvent permettre qu’une femme avance à une vitesse différente dans son projet en raison de sa vie privée, notamment la grossesse, la maternité ou la proche aidance. Ces caractéristiques viennent enrichir et complexifier à la fois le processus, il est donc opportun de bien s’entourer pour maximiser les chances de succès sans s’épuiser ou se décourager. L’attitude de l’entourage, familial ou professionnel, contribue pour beaucoup aux résultats obtenus dans l’entreprise. Il est souvent plus approprié de s’abstenir de commentaires sur le vécu d’une autre personne, surtout quand on ne sait pas de quoi est fait son quotidien.

Texte par Marypascal Beauregard, agente de maillage, L'ARTERRE