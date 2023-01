Une relève bien entamée et assurée dans le domaine laitier

Le transfert de ferme au Québec est un enjeu de plus en plus important. Plusieurs agriculteurs et agricultrices prendront leur retraite dans les prochaines années. Selon Statistique Canada, en 2016, 54,5 % des exploitants étaient âgés de 55 ans et plus ; en 2021, cette proportion a augmenté pour atteindre 60,5 %. La reprise d’une ferme familiale n’est pas toujours simple pour la relève, notamment avec la hausse du coût des terres agricoles. Des solutions innovantes doivent être identifiées.

À Val-Joli, Félix Normandin, 28 ans, n’a pas hésité à s’investir dans l’entreprise familiale. Après 3 ans de formation à Saint-Hyacinthe en Gestion des technologies d’entreprises agricoles, il commence à travailler à la ferme comme employé et devient rapidement actionnaire.

La ferme Normandin Gyvie inc., en activité depuis quatre (4) générations, appartient au père et à l’oncle de Félix. Elle compte 105 vaches laitières en stabulation libre, 154 kg de quota, environ 200 têtes, de même que 245 hectares en culture. Son père et son oncle étant encore assez jeunes, la cogestion sera partie intégrante de leurs pratiques pour les prochaines années, permettant ainsi à la relève de reprendre graduellement l’entreprise. Pour s’assurer de laisser aux doyens de la ferme la place qui leur est due, Félix a identifié des tâches qui lui conviennent très bien et n’entrent pas en conflit avec celles déjà attribuées : il s’occupe davantage de la régie du troupeau et de la gestion de la nouvelle étable avec les robots.

« Apprendre à gérer la communication, ce n’est pas toujours facile », affirme Félix, « il faut apprendre à accepter les points de vue divergents qui sont parfois reliés aux différentes générations », ajoute-t-il. Selon lui, les défis d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que ceux de ses parents.

Au niveau du transfert, l’aide d’un comptable a été nécessaire pour rédiger des ententes, étape essentielle afin d’éviter de potentiels conflits. Elles servent à maintenir une bonne continuité des activités.

Au cours des prochaines années, la ferme laitière vise à bonifier son efficacité à tous les niveaux, notamment en devenant plus rentable avec moins de main-d’œuvre et en améliorant les chiffres au niveau de la production et de la longévité des animaux.

Quelques statistiques:

· Qui est la relève agricole ? Des entrepreneurs de moins de 40 ans qui possèdent au moins 1 % des parts d’une entreprise agricole.

· 54 % des 7 280 jeunes de la relève se sont établis grâce à un transfert familial.

· 1/3 : La production laitière est l’activité principale la plus populaire chez les jeunes entrepreneurs agricoles.

· 86 % des jeunes de la relève possèdent un diplôme d’études postsecondaires.

· L’âge moyen de la relève agricole est passé de 34,2 à 33,2 ans.

Texte par Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire.