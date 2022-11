Le meilleur fromage du Québec est produit dans le Val-Saint-François

Racine – La fromagerie Nouvelle-France de Racine conçoit et fabrique le meilleur fromage du Québec. L’entreprise vient tout juste de gagner le Caseus Or.

C’est pour son fromage de lait de brebis à croûte lavée, mixte ou naturelle, le Zacharie Cloutier, que la fromagerie Nouvelle-France a mérité ce prestigieux prix.

Il s’agit d’un fromage de lait de brebis non pasteurisé à pâte ferme et à croûte lavée. Il possède un motif de ceinture fléchée sur son contour. Composé de pâte serrée présentant des cristaux de tyrosine — minicristaux salés qui craquent sous la dent, ce fromage comporte des arômes savoureux de brioche dorée, de caramel et de sucre d’érable.

« Nous avons été surpris, mais nous sommes très heureux. La compétition est de plus en plus féroce avec les fromages au Québec. Ça veut dire que nous faisons encore de bons fromages ici. Chaque fois que nous fabriquons, nous nous remettons en question. Nous continuions à être rigoureux dans tout ce que nous faisons. La qualité, c’est vraiment notre priorité », souligne Marie-Chantal Houde, copropriétaire de la fromagerie Nouvelle-France.

La fromagerie Nouvelle-France a également été récompensée pour un fromage à griller, le Grillou Nature.

Le Caseus Argent a été remis au Bleu d’Élizabeth de la Fromagerie du Presbytère (Centre-du-Québec).

La fromagerie la Station de Compton a mérité le Caseus Bronze.

Les lauréats ont été couronnés lors de la remise des prix qui s’est tenue au Musée de la civilisation, à Québec, en présence de nombreux partenaires. Cette année, 210 fromages ont été inscrits par 31 fromageries. Au terme d’un rigoureux processus d’évaluation fait par un jury de 22 experts, 21 fromages se sont illustrés dans les différentes classes du concours.

Créé en 1998, Sélection Caseus souligne l’excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. Le concours vise à faire découvrir aux consommateurs la créativité des fromagers, qui s’exprime dans une multitude de produits novateurs de très grande qualité.

Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu’ils fabriquent ou le type de lait qu’ils utilisent.

Le concours est organisé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, qui peut compter sur le soutien de Cintech agroalimentaire.