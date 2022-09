Du 19 au 23 septembre, défi « Les institutions mangent local »

Windsor —L’équipe de Développement Val-Saint-François invite les institutions, entreprises, municipalités et organismes du Val-Saint-François à relever pour une quatrième année le défi « Les Institutions mangent local » dans le cadre du « Défi 100 % local », entre le 19 et le 23 septembre 2022.

Ce défi d’Aliments du Québec est lancé à l’ensemble des institutions du Québec. Il suffit de faire preuve de créativité, avec de petites ou grandes actions, pour promouvoir l’importance de découvrir, cuisiner et déguster les produits québécois. L’an dernier, plus d’une centaine d’institutions au Québec ont joint le mouvement et près de 19 000 personnes ont participé à l’événement.

Durant la semaine du 19 septembre, plusieurs options s’offrent à vous pour manger local dans le Val-Saint-François ! Organisez un potluck avec votre équipe de travail, visitez une ferme de la région pour y déguster des produits savoureux, allez prendre un verre dans une microbrasserie ou un vignoble, ou encore, faites un des circuits d’une journée à saveur agroalimentaire du Val où les producteurs sont mis à l’honneur.

Envoyez-nous des photos de vos initiatives et des activités que vous réaliserez dans le cadre du défi Les Institutions mangent local à agriculture@val-saint-francois.com. Elles seront publiées sur la page Facebook de Développement Val-Saint-François.

Les établissements qui s’inscriront au défi pourront être éligibles à différents prix mis en jeu pour un montant total de 10 000 $. Pour participer, visitez https://alimentsduquebecaumenu.com/evenements/les-institutions-mangent-local-2022/

- Une boîte à idées est disponible sur le site www.alimentsduquebecaumenu.com

- Pour découvrir les aliments locaux du Val-Saint-François, visitez le répertoire agricole et agroalimentaire à www.jacheteleval.com.

- Pour découvrir les circuits touristiques d’une journée du Val-Saint-François, rendez-vous au www.tourisme.val-saint-francois.com/circuits-touristiques/