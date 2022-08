La Vallée du Moulin, un haut lieu de saveurs

Melbourne - La Vallée du Moulin est une entreprise qui se spécialise dans la culture de figues en serre. Cette entreprise agroalimentaire, c’est avant tout le rêve d’un visionnaire qui s’est concrétisé une étape à la fois au cours des années pour devenir un projet familial rassembleur et inspirant. Alors que l’idée de produire des figues ici même au Québec trottait dans la tête de Serge Proulx depuis quelques années, La Vallée du Moulin a acquis en 2017 ses premiers figuiers.

« Notre choix de cultiver la figue en serre est le résultat de recherches et de réflexions approfondies. Nous souhaitions avoir un impact positif sur l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des fruits importés en plus de profiter de l’avantage indéniable que constitue la production de notre propre électricité. »

À savoir, les figues ne sont pas des fruits, mais des fleurs inversées. La figue est charnue, parfois croquante, tendre ou fondante, tantôt fruitée, florale ou boisée. La Vallée du Moulin cultive plus d’une vingtaine de variétés de figues biologiques afin de permettre à tout un chacun de découvrir l’univers de la figue fraîche. Celles-ci ont toutes leurs propres caractéristiques et chaque variété est unique.

La figue est esthétiquement attirante, goûteuse et recherchée en fine cuisine. On utilise la figue fraîche dans plusieurs cuisines du monde et le web regorge d’idées de recettes. Une chose est certaine, elle fera jaser vos convives.