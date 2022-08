Saint-Camille mise sur son Plan de développement de la communauté nourricière

Saint-Camille – La municipalité de Saint-Camille mise beaucoup son Plan de développement de la communauté nourricière pour en faire une démarche rassembleuse autour d’une planification qui touche l’alimentation de proximité.

L’objectif est d’établir une vision et un plan d’action qui favorise l’alimentation de proximité, de la production jusqu’à la consommation, en passant par la transformation et par la vente.

« À la suite des différentes consultations, des sondages réalisés et des entretiens avec les différents acteurs œuvrant dans le secteur agroalimentaire, nous sommes en train d’élaborer une vision et un plan d’action pour les prochaines années », souligne Olivier Brière, directeur à la Corporation de développement de Saint-Camille.

« Ce que nous proposons à la population, c’est un plan qui tourne autour de trois grands enjeux. Dans un premier temps, on verra à l’éducation et à l’information en ce qui a trait à la transmission du savoir-faire alimentaire et à la mise en valeur des ressources locales », précise M. Brière.

Il y a aussi l’enjeu du développement pour accroitre l’autonomie et les projets alimentaires locaux.

« Finalement, dans un contexte rural, il y a un enjeu de pérennité visant à soutenir les services alimentaires de proximité. Puis, nous voulons agir sur les contraintes existantes pour les activités agricoles et agroalimentaires, comme l’augmentation du prix des terres et les difficultés liées au démarrage de nouvelles entreprises agricoles. L’enjeu de protéger les écosystèmes est également présent dans le plan proposé », soutient M. Brière.

Il s’agit d’une planification à long terme (2022-2030). « Nous allons appliquer des plans d’action annuels conçus par un comité coordination et de suivi qui sera formé par des citoyens et par des acteurs engagés dans le secteur alimentaire

« C’est difficile de se projeter dans le temps même pour une période de deux ou trois ans. D’une année à l’autre, ça peut bouger beaucoup », ajoute le directeur à la Corporation de développement de Saint-Camille.

À l’heure actuelle, ce qui mobilise les citoyens, c’est la volonté de donner à l’école primaire une vocation agroalimentaire.

« Et si l’école se donne une telle vocation, ça nous ouvre toute une série de perspectives d’actions dans la communauté. Si cette étape-là est franchie l’année prochaine, le plan d’action de l’année suivante sera influencé par cette nouvelle réalité », mentionne M. Brière.

« C’est pour ça que nous misons sur des plans d’action annuels. C’est pour demeurer agile et de pouvoir construire cette vision de communauté nourricière », termine-t-il.