Les propriétaires forestiers fiers de contribuer à la vie économique d’ici

MRC des Sources - La production forestière privée occupe une place incontournable dans la vie économique de la région. Il faut dire que cela va de soi, considérant que la MRC des Sources compte près de 55 000 hectares de forêt sur son territoire.

À titre d’exemple, c’est plus de 59 500 mètres cubes solides de bois, soit l’équivalent de 1700 voyages de camions de différents produits, qui ont été récoltés de façon durable dans la MRC des Sources par les propriétaires de forêts privées au cours de la dernière année. Ce bois a procuré des revenus directs pour les propriétaires forestiers d’ici de l’ordre de 3,5 M$, en plus de générer 60 M$ en retombées économiques directes, indirectes et induites dans l’économie régionale et québécoise.

Le potentiel forestier de la région est donc important et la forêt régionale pourrait contribuer encore plus à l’économie d’ici, sans la mettre en péril et de façon tout à fait durable.

Pour ce faire toutefois, il importe que les propriétaires forestiers puissent bénéficier de la juste part de la richesse qu’ils contribuent à créer, notamment en ce qui a trait au bois de sciage de sapin-épinette. Alors que le prix du bois vendu en quincaillerie a doublé au cours des 10 dernières années, le prix versé par les industriels aux propriétaires forestiers pour leur matière première, lui, est demeuré essentiellement le même.

Cette situation entraîne un appauvrissement de nos propriétaires forestiers, dont certains vont jusqu’à remettre en question leur avenir dans cette filière pourtant essentielle pour la région.

Texte par Martin Larrivée