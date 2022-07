45 ans d’expertise au service des propriétaires forestiers d’ici

Ham-Nord – C’est dans une ambiance festive et en compagnie de plus d’une centaine de membres, de partenaires et d’employés que Laforêt, coopérative de services forestiers, a célébré ses 45 ans d’existence. Laforêt, autrefois connue sous le nom d’Aménagement forestier coopératif de Wolfe, en a profité pour officialiser son changement d’image de marque et dévoiler une entente importante avec la scierie Bois LIB, à Princeville, qui lui permettra désormais d’offrir à ses membres des services de la terre… à la planche !

Laforêt, coopérative de services forestiers : fière de ses racines, tournée vers l’avenir

Au cours de la journée, le président Hugues Beaudoin a souligné le chemin immense parcouru par la coopérative depuis ses débuts en 1976, alors que l’organisation, naissante, comptait une cinquantaine de membres. Quarante-cinq ans plus tard, elle en compte 830, pour une superficie sous aménagement de 55 000 hectares. Pour M. Beaudoin, le changement d’image de marque représente une nouvelle étape importante dans la riche histoire de l’organisation. Ce changement lui permet de mieux refléter les services offerts à ses membres, tout en revendiquant fièrement ses racines. Le nouveau logo de l’organisation est composé d’un assemblage stylisé de trois cercles formant un arbre qui représentent les trois piliers de l’organisation, soit le membre, le groupe et le produit. Le tout est complété par un quatrième cercle, englobant les trois premiers, pour imager la coopérative.

Des services forestiers de la terre… à la planche !

Résolument tournée vers l’avenir, Laforêt a confirmé l’acquisition de 15 % de l’actionnariat de Bois LIB inc. Cette scierie, à la fine pointe de la technologie, est située à Princeville. Les bois de ses membres peuvent désormais y être acheminés, faisant de la coopérative un des rares groupements forestiers à offrir des services de la terre à la planche. Cette nouvelle offre viendra compléter l’éventail de services déjà bien garni de l’organisation en matière d’aménagement forestier, qui comprend notamment la voirie forestière, la préparation de terrain, le reboisement, le débroussaillage, la récolte et le transport des bois.

Hommage à un pilier de la coopérative

Laforêt a également profité de ce premier rendez-vous en présentiel depuis plus de deux ans pour souligner l’apport incontournable de Mme Hélène Larochelle qui y œuvre à titre d’adjointe administrative depuis plus de 37 ans. L’ancien directeur général de l’organisation, M. Martin Larrivée, présent pour l’occasion, a décrit Mme Larochelle comme étant une femme à l’écoute, travaillante et très appréciée de ses collègues, des membres et des partenaires de la coopérative.

« Depuis ses tout débuts il y a maintenant 45 ans, Laforêt, coopérative de services forestiers, se distingue par son approche basée sur l’écoute, le respect de la forêt, l’excellence et la durabilité. La coopérative peut également compter sur une équipe passionnée et dévouée qui fait sa force. Si notre nom et notre logo ont changé, notre approche et notre équipe demeurent les mêmes. Peu importe la nature de vos projets en matière d’aménagement forestier, soyez donc assurés qu’avec nous, ils sont entre bonnes mains ! », Hugues Beaudoin, président de Laforêt, coopérative de services forestiers