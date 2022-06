Mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette : exprimez-vous dès maintenant

Sherbrooke – Le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec invite les propriétaires forestiers et les autres acteurs de la filière forestière intéressés à faire connaître dès aujourd’hui leur opinion quant à la mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette dans la région en visitant le www.spbestrie.qc.ca/opinion-sciage.

Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de la vente de votre bois de sciage sapin-épinette? Au cours des dernières années, avez-vous rencontré des problématiques particulières quant au transport de votre bois de sciage? Les participants seront invités à répondre à ces questions, et à d’autres, et contribueront ainsi à dresser un portrait actuel sur les conditions et enjeux de mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette, ce qui permettra d’identifier des pistes d’amélioration.

Cette nouvelle page Web fait partie intégrante du processus de consultation élargi actuellement en cours, qui comprend également la réalisation d’un sondage et d’ateliers de discussions, et vise à recueillir les impressions, les questions et les commentaires des propriétaires forestiers et de tout acteur régional intéressés sur la mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette.

De l’avis de plusieurs propriétaires forestiers, le système actuel ne serait plus adapté à la réalité du marché du Sud du Québec et ne leur permettrait plus d’obtenir un prix juste et équitable pour leur matière première. Rappelons que les délégués élus plus tôt cette année par les propriétaires forestiers ont profité de la dernière Assemblée générale annuelle du Plan conjoint pour réitérer leur appui à la mise en place d’un système de mise en marché collective pour le bois de sciage de sapin-épinette. Une résolution, adoptée par ceux-ci à l’unanimité, « avalise l’orientation exprimée par le Syndicat à l’effet de poursuivre les démarches visant à doter la région d’un système de mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette qui soit ordonné, efficace, mais aussi équitable pour l’ensemble des acteurs de la filière forestière, dont les propriétaires forestiers ».

Selon la résolution adoptée, le Syndicat devra notamment, au terme du processus de consultation élargi des propriétaires forestiers, juger de l’opportunité de déposer « un projet de modification règlementaire afin d’instaurer, par l’établissement d’une agence de vente pour le bois de sciage de sapin-épinette, un système de mise en marché collective du bois de sciage de sapin-épinette dans la région ». Une telle proposition, le cas échéant, devra être présentée aux propriétaires forestiers et soumise au vote de leurs représentants d’ici la fin de l’année 2022.

Cette page Web demeurera en ligne tout l’été, afin de s’assurer qu’un maximum d’intervenants ait la possibilité de s’exprimer. Les informations personnelles fournies par les participants demeureront strictement confidentielles. Le bilan du processus de consultation devrait être présenté plus tard cet automne.