Découvrez les produits frais du Val-Saint-François !

Val-Saint-François - Début juin, les producteurs et productrices de la région s’affairent au champ, afin de pouvoir nous offrir des aliments frais pour la saison estivale.

Les Marchés Publics ouvrent leurs portes, les maraîchers et maraîchères commencent à distribuer leurs paniers de légumes et l’odeur sucrée des fraises viendra bientôt séduire nos narines… le compte à rebours est donc débuté pour les primeurs croquantes de l’été.

Vous cherchez comment vous procurer les bons produits du Val ? C’est très simple !

Saviez-vous que dans le Val-Saint-François nous avons 5 Marchés publics et une dizaine de producteurs et productrices qui offrent des abonnements pour des paniers de légumes frais.

Le Marché Locavore de Racine, Le Marché Champêtre de Melbourne, le Marché public de Stoke, le Marché public de Valcourt et les Journées des récoltes de Saint-François-Xavier-de-Brompton seront présents pour satisfaire les consommateurs et consommatrices qui souhaitent acheter local et rencontrer les artisans de la terre. Nos Marchés sont bien répartis sur tout le territoire, alors tout le monde pourra en profiter.

Vous souhaitez découvrir une panoplie d’aliments cultivés par des maraîchers et maraîchère d’ici, pour quoi ne pas vous abonner à des paniers de légumes, afin de recevoir chaque semaine un trésor à déguster. Verdures, légumes, petits fruits, œufs et bien plus encore vous raviront.

Pour savourez le Val, rendez-vous sur la page web J’Achète le Val.com et parcourez le Répertoire agricole et agroalimentaire. Sélectionnez la catégorie Paniers de légumes pour trouver l’entreprise la plus près de chez vous. Bonne découverte !

Texte de Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire, Développement Val-Saint-François