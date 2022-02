La Ferme Teebrook, championne régionale de la qualité du lait

Canton de Melbourne – La ferme Teebrook de Melbourne fait partie des 17 champions régionaux de la qualité du lait dont l’identité a été dévoilée par Agropur.

Lancé en 1988, le concours du Club de l’excellence rend hommage aux producteurs laitiers qui se sont distingués parmi les 2908 membres d’Agropur au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Propriété de James et de Joshua Johnston, la ferme Teebrook se transmet dans la famille depuis trois générations. Elle compte 56 vaches en lactation de race holstein et détient un quota de 65 kg.

« Mon fils et moi sommes très fiers d’avoir obtenu cette reconnaissance. Il y a beaucoup de travail avant d’en arriver à cette étape. Nous travaillons dans un environnement extrêmement propre », souligne James Johnston, qui est également maire du Canton de Melbourne.

Selon lui, les Canadiens sont chanceux d’avoir accès à du lait d’aussi bonne qualité. « Ici, nous pouvons boire et manger n’importe quel aliment sans aucun problème. Ce n’est pas comme ça partout dans le monde », affirme le copropriétaire de la ferme Teebrook de Melbourne.

Depuis sa création, le Club de l’Excellence a accueilli plus de 2000 récipiendaires dans ses rangs. Le Club de l’excellence marque l’aboutissement d’un processus de sélection rigoureux. Parmi les critères évalués, on retrouve la quantité de bactéries et de cellules somatiques dans le lait, ainsi que la propreté des lieux.

« La qualité du lait produit par nos membres est une grande source de fierté pour Agropur. Nos membres dépassent - et de loin - les indicateurs de performance canadiens et européens sur une base annuelle. Ça démontre jusqu’à quel point ce lait est exceptionnel », a souligné Roger Massicotte, président d’Agropur.

Depuis 2020, Agropur remet aussi un prix du bien-être animal dans le cadre du Club de l’Excellence. Ce prix reconnaît les actions concrètes et exemplaires en matière de bien-être animal mises en place par les membres d’Agropur.