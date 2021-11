UPA : une mise en nomination contestée !

Val-Saint-François (GA) – L’Association de défense des producteurs forestiers déplore le fait que l’UPA ait mis en nomination le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ) alors que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec le réprimande pour son absence de transparence et pour ses actions abusives.

En fait, le 28 octobre dernier, l’UPA a dévoilé de nom des finalistes pour les prix qui seront remis le 1er décembre lors du gala de l’Union.

Parmi ces finalistes, on retrouve le SPFSQ pour le prix solidarité Jean-Paul Raymond, prix mettant à l’honneur l’engagement syndical ou des actions de mobilisation et de concertations.

« Le SPFSQ est nommé comme finaliste en raison de son projet de mise en marché collective du bois de sciage. Or, cette nomination faite par l’UPA fait totalement fi des graves reproches formulés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) à l’encontre du SPFSQ, et ce, pour des gestes et des actions qu’il a posés dans le cadre de ce projet », souligne Daniel Duteau, président de l’Association de défense des producteurs forestiers.

Il souhaite en fait que la mise en nomination soit retirée du concours de l’UPA. « Je ne comprends pourquoi cette mise en nomination est maintenue. C’est un prix pour avoir mobilisé des gens. C’est loin de ce qu’ils ont fait. C’est l’Association de défense des producteurs forestiers qui devrait être en nomination dans cette catégorie », soutient le président.

Décision

Le 8 octobre 2021, la RMAAQ a rendu sa décision dans laquelle elle énumère des manquements du SPFSQ de même que de nombreuses lacunes dans son projet.

« Non seulement le Syndicat aurait-il dû faire preuve de transparence dans sa démarche, mais il devait s’abstenir de poser des gestes pour nuire aux producteurs qu’il percevait comme ayant une position différente ? La preuve montre qu’il a posé maintes actions abusives dans la situation qui prévalait alors », mentionne-t-on dans la décision de la RMAAQ.

En réalité, L’Association de défense des producteurs forestiers voit cette mise en nomination comme une approbation par l’UPA des gestes posés par le Syndicat.

« Il est révoltant de voir que l’UPA nomme le Syndicat comme finaliste pour un prix sur la concertation alors que la Régie écrit qu’il a bâillonné et muselé des producteurs qui avaient des préoccupations légitimes sur leur projet. C’est comme si elle le félicitait pour les abus qu’il a posé à l’encontre de certains producteurs », prétend M. Duteau.