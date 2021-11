Val-Saint-François — La MRC du Val-Saint-François se prépare à accueillir des jeunes à la recherche d’occasions d’affaires en agroalimentaire dans le cadre du prochain séjour exploratoire qui aura lieu du 19 au 21 novembre 2021.

Fruit d’une collaboration entre Place aux jeunes Val-Saint-François et Développement Val-Saint-François, ce séjour lancera aussi le coup d’envoi d’une première édition des Rendez-vous « agro » du Val.

Trois jours pour découvrir le Val

Marypascal Beauregard, agente de maillage ARTERRE, et Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire à la MRC, se sont jointes à Marie-Soleil Maurice, agente de Place aux jeunes et Linda Desautels, agente à la MRC pour l’accueil des nouveaux arrivants, afin d’élaborer la programmation d’un premier séjour exploratoire à thématique agroalimentaire cet automne. Ce séjour permettra aux participants de découvrir le territoire du Val-Saint-François en plus de développer un réseau de contacts en rencontrant les gens du milieu grâce à des activités variées de réseautage qui se tiendront sur trois jours.

Une première édition des Rendez-vous « agro » dans le Val

À cette occasion, Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire de la MRC, a choisi la première journée du séjour pour offrir des ateliers de formation aux entrepreneurs établis dans le Val-Saint-François depuis moins de cinq ans.

« Les Rendez-vous agro visent à partager des connaissances et à offrir des opportunités de réseautage à nos gens d’affaires qui œuvrent dans le milieu agricole. Sous forme d’ateliers et de conférences, nous souhaitons à travers ces rendez-vous offrir un espace unique de rencontre et d’échange et développer les compétences des entreprises agroalimentaires de notre MRC », précise, Mme Gagnon.

C’est sous le thème Performance qui relève que seront offerts les ateliers de formation du premier Rendez-vous « agro ». Les participants pourront en apprendre davantage sur l’agrotourisme, le modèle coopératif en milieu agricole, les services du MAPAQ, ARTERRE, ainsi que sur les ressources disponibles en matière de la formation et de mentorat.

Les jeunes inscrits au séjour exploratoire avec Place aux jeunes Val-Saint-François pourront aussi assister à ces ateliers.

La participation à ces ateliers est possible sur invitation. Si une entreprise agroalimentaire est établie dans le Val-Saint-François depuis moins de 5 ans et qu’elle n’a pas reçu d’invitation, elle doit communiquer avec Véronique Gagnon à Développement Val-Saint-François (DVSF) au 819 826-6505, poste 229.

« Ce premier Rendez-vous nous permettra d’évaluer l’intérêt de nos entrepreneurs agricoles envers cette formule. Nous avons déjà plusieurs thématiques en tête pour de prochaines éditions », termine Mme Gagnon.