Val-St-François – Le samedi 2 octobre dernier avait lieu dans la MRC du Val-Saint-François la première édition d’un évènement pilote unique en son genre : la Tournée agro-vélo « Carottes et garnottes».

Organisée par la MRC et le Réseau des fermiers et des fermières de famille de l’Estrie, cette activité visait à faire découvrir les routes de vélo de gravelle de la région tout en visitant deux fermes maraîchères biologiques et le Marché Locavore de Racine.

Les organisateurs ont pu constater qu’il y a un réel engouement pour les activités qui marient le vélo et l’agriculture. Lors de cette première tournée, une vingtaine de cyclistes ont bravé la pluie et la température fraîche pour vivre l’expérience.

Le comité organisateur souhaite féliciter l’ensemble des participants et participantes et remercier l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices ayant permis au projet de se concrétiser, soit la Ferme Ciel et Racines, le Domaine Les Cèdres, le Marché Locavore de Racine, JN Auto, les bénévoles, ainsi que les différents fournisseurs ayant permis aux cyclistes de faire le plein d’énergie : Les Jardins Naturlutte, L’école du 3e rang, Bull’s Head et Le Baklava Gourmand !

En conclusion, cette première tournée agro-vélo fut un succès malgré la température peu clémente. Les cyclistes ont apprécié leur expérience et ils et elles étaient très satisfaits(es) ! Restez donc à l’affût, car l’an prochain d’autres évènements à saveur agro-vélo seront sûrement organisés dans le Val-Saint-François !