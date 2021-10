Négociation collective : les producteurs forestiers du sud du Québec en attente

Actualités-l’étincelle (RL) —Le syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec, qui représentent tout près de 6000 membres producteurs en Estrie-Montérégie, espère recevoir une réponse favorable de la part de la régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en novembre, afin de relancer les pourparlers dans le but d’en venir à une entente sur la mise en place d’une négociation collective dans le bois de sciage sapin et épinette.

Rappelons que des discussions entre les producteurs et l’industrie avaient débuté en 2018, mais depuis aucun règlement satisfaisant les deux parties n’ont pu voir le jour.

La problématique au dossier est l’écart qui se creuse entre les producteurs et l’industrie, au niveau des redevances de leurs produits.

La hausse marquée des prix de vente et la forte demande en bois d’œuvre (sapin-épinette) lors de la dernière année auront su mettre en lumière la problématique pour les producteurs, eux qui feront probablement face à un ralentissement de leur productivité au cours des prochains mois en raison des besoins un peu moins grands présentement.

Selon André Roy, président du syndicat, l’une des principales attentes de la demande placée à la régie, est la mise en place d’une indexation trimestrielle, qui permettrait une équité dans le marché, afin que les producteurs puissent percevoir le juste prix de leurs produits.

La régie est actuellement toujours en analyse et lectures des milliers de pages d’audiences reçues et des nouvelles sont attendues en novembre prochain.