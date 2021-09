Les propriétaires forestiers continuent de soutenir la négociation collective pour le bois de sciage résineux sapin-épinette

Sherbrooke - Les membres du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec ont procédé à l’élection des administrateurs de leur organisation par scrutin postal tout au long du mois de juillet.

Ils ont élu M. Jean-Denis Picard pour le secteur du Granit, M. Robert Couture pour le secteur des Sources, M. Sylvain Rajotte pour le secteur du Val-Saint-François, M. Émery Bélanger comme vice-président ainsi que M. Jean-François Tessier au poste réservé à la relève.

Plus de 1 500 propriétaires ont participé au scrutin postal, soit la plus importante participation à un scrutin électoral de l’histoire du Syndicat.

Les résultats de l’élection ont été dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle du 26 août dernier. Toutes les personnes élues soutiennent publiquement la mise en marché collective du bois de sciage résineux sapin-épinette.

« Le message est clair. Par cette élection, les membres du Syndicat démontrent leur volonté de poursuivre la mise en place de la négociation collective dans le bois de sciage sapin- épinette. » a déclaré M. Jean-Paul Roy, 2e vice-président du Syndicat.

Rappelons que la mise en marché collective a pour but d’obtenir des prix et des conditions de mise en marché plus équitables pour tous les propriétaires forestiers.

Le poste réservé à la relève est un nouveau poste créé pour mieux inclure les propriétaires forestiers de moins de 40 ans. M. Jean-François Tessier, élu à ce poste, est propriétaire depuis neuf ans et œuvre en récolte forestière depuis maintenant deux ans.

« Je tiens à remercier les membres qui ont participé en grand nombre au scrutin, les membres qui ont soutenu les candidats en faveur de la mise en marché collective ainsi que tous les bénévoles qui ont mis temps et énergie pour mobiliser les membres à soutenir l’effort déployé depuis maintenant quatre ans afin d’obtenir des prix plus équitables pour nos bois ronds de sapin-épinette. La dernière année nous a clairement démontré que les prix obtenus par les propriétaires forestiers sont nettement en dessous de la capacité des usines à payer le juste prix. » a déclaré M. André Roy, président du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.

Cinq postes faisaient l’objet d’élections pour compléter les élections de 2020 et 2021 dû à l’urgence sanitaire et au report de l’assemblée générale de l’an dernier. Les mandats sont de deux ans. L’ensemble du conseil d’administration félicite les élus et précise que la première réunion aura lieu bientôt.