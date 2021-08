« Mettez de la créativité dans votre assiette », un thème alléchant pour le lancement de la Semaine québécoise des marchés publics en Estrie

Estrie (SFT) - Depuis le 5 août jusqu'au 15 août prochain se déroule la Semaine québécoise des marchés publics, et ce, partout au Québec. Cet évènement haut en couleur incitant les Québécois à s’inspirer de celles-ci, entre autres, afin de garnir leur assiette, a été initié par l’Association des marchés publics du Québec et est présenté par Sollio Groupe Coopératif, en partenariat avec l’Union des producteurs agricoles et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Comme vous le savez probablement déjà, ayant fréquenté différents marchés publics de la région, chaque marché est unique, et un même marché diffère d’une semaine à l’autre. En effet, les producteurs et transformateurs agroalimentaires changent au fil des semaines, certains reviennent chaque semaine, d’autres sont présents de façon plus sporadique. Le thème de l’évènement ainsi que la porte-parole de celui-ci, Julie Aubé, autrice et nutritionniste gourmande, invite les Québécois à planifier leurs visites au marché au lieu de planifier des recettes à l’avance. Laissez-vous inspirer par les couleurs, les odeurs, l’expérience des gens présents qui vous partageront leurs recettes et plus encore ! Dans les marchés publics, on y trouve des idées gourmandes, en plus de beaux produits locaux. Pour ajouter l’utile à l’agréable, Julie Aubé visitera plusieurs marchés publics et s’y fera lancer des défis culinaires dont la solution commencera toujours par aller au marché public. Le résultat sera présenté sous forme de capsule vidéo publiée sur la page Facebook et le compte Instagram de l’Association des marchés publics du Québec.

« L’association de l’Union des producteurs agricoles (UPA) avec la Semaine québécoise des marchés publics est toute naturelle. En fait, on parle beaucoup d’autonomie alimentaire depuis quelque temps. Si le Québec aspire à ce projet de société, il est primordial que les producteurs et les consommateurs se côtoient et se comprennent de plus en plus. Leur rencontre qui a lieu dans les marchés publics et sur les fermes, notamment par l’entremise de l’application Mangeons local plus que jamais !, permet de soutenir le dynamisme régional tout en réduisant notre empreinte environnementale » soutient Marcel Groleau, président général de l’UPA.

Voici les marchés publics concernés dans la région de la MRC des Sources et du Val-St-François ; Marché public de Valcourt, à Valcourt, Marché Villageois de Sawyerville Villager’s Market, à Cookshire-Eaton, Marché fermier de la Clé des Champs de Saint-Camille, à Saint-Camille, Marché Locavore de Racine, à Racine, Marché champêtre de Melbourne, à Melbourne, Marché de la Petite École, à Lingwick, Marché public de Val-des-Sources, à Val-des-Sources ainsi que le Marché public de Dudswell, à Dudswell.

Pour connaître la liste des marchés publics du Québec, rendez-vous sur le site Web de l’Association des marchés publics au www.ampq.ca