Semaine québécoise des marchés publics en Estrie : Une 13e édition sous le thème de la créativité

Du 5 au 15 août se tiendra la Semaine québécoise des marchés publics, dans les plus de 140 marchés publics de la province. L’événement est une initiative de l’Association des marchés publics du Québec, qui invite les consommateurs à découvrir et redécouvrir les marchés publics de leur région et sur la route de leurs vacances.

Les marchés publics de l'Estrie participants

Marché public de Valcourt, Valcourt

Marché local de Stanstead, Stanstead

Marché de la Gare de Sherbrooke, Sherbrooke

Marché Villageois de Sawyerville Villager's Market, Cookshire-Eaton

Marché fermier de la Clé des Champs de Saint-Camille, Saint-Camille

Marché Locavore de Racine, Racine

Marché champêtre de North Hatley, North-Hatley

Marché champêtre de Melbourne, Melbourne

Marché public de Mansonville, Mansonville

Marché public de Magog, Magog

Marché de la Petite École, Lingwick

Marché public de Lennoxville, Lennoxville

Marché public Lac-Mégantic, Lac-Mégantic

Marché public d'Eastman, Eastman

Marché public de Dudswell, Dudswell

Marché public des collines de Sainte-Catherine-de-Hatley, Sainte-Catherine-de-Hatley

Marché de soir de Compton, Compton

Marché champêtre d'Ayer's Cliff, Ayer’s Cliff

Marché public de Saint-Élie, Sherbrooke

Marché public de Bolton-Est (Le rucher Boltonnois), Bolton-Est

L’achat local avant tout

L’approvisionnement local permet d’entrer en contact avec les producteurs et transformateurs agroalimentaires d’ici. « Les consommateurs aiment connaitre la provenance de leurs aliments. Les producteurs, eux, souhaitent connaitre les goûts et intérêts de leur clientèle, en plus de vouloir leur transmettre les meilleurs trucs pour utiliser leurs produits! Les marchés publics sont les lieux tout indiqués pour qu’ils se rencontrent », a déclaré le directeur général de l’Association des marchés publics du Québec, Jean-Nick Trudel.

La créativité dans votre assiette

Cette 13e édition porte la thématique « la créativité dans votre assiette ». Adaptez votre façon de vous approvisionner en produits locaux en visitant d’abord un marché public et en créant des recettes à partir de vos emplettes.

Cette année encore, l’événement a comme porte-parole l’autrice et nutritionniste gourmande Julie Aubé. Elle se fera lancer des défis sous forme de capsules vidéo et y répondra à partir de visites dans les marchés publics du Québec! Les vidéos et les recettes de Julie seront publiés sur les médias sociaux de l’Association des marchés publics du Québec.

Pour connaître la liste des marchés publics du Québec, rendez-vous sur le site Web de l’Association des marchés publics au www.ampq.ca