L’Expo Richmond reviendra en version abrégée

Richmond (SFT) —L’Expo Richmond reviendra, nous annoncent les organisateurs, déçus de n’avoir pu le faire de la manière traditionnelle lors de la dernière année. Inutile de parler de la Covid et de ses implications dans la vie culturelle et sociale de tous, vous aurez compris !

La version d’Expo Richmond cette année sera à nouveau une version abrégée, règles sanitaires obligent. Les activités de la foire auront lieu le 28 août et les visiteurs seront accueillis à compter de 17 h. Le BBQ annuel sera déplacé, au 28 août et il sera jumelé à d’autres attractions sans les exposants habituels.

C’est depuis 1856 que les organisateurs d’Expo Richmond ont le plaisir d’accueillir les visiteurs à la foire. Seule la Covid-19 a pu perturber ce long parcours ces deux dernières années.

Chaque événement passé a rapporté de multiples commentaires de visiteurs à propos de l’ambiance conviviale de l’Expo démontrant à quel point ils étaient heureux de venir y passer de bons moments, c’est ce qui les ramène d’année en année. Pour cette raison, malgré tous les règles et règlements sanitaires, les organisateurs tiennent à faire quelque chose pour leurs fidèles visiteurs et accueillir également les nouveaux arrivants.

En plus du méchoui, il y aura de la machinerie antique qui sera exposée (et possiblement de la machinerie nouvelle), un défilé de tracteurs antiques, quelques animaux sur place et des feux d’artifice (si la température le permet).

Selon les règles de Santé Québec afin de limiter le plus possible les contacts et comme mesure de prévention, les visiteurs sont encouragés à acheter leurs billets en ligne sur notre site internet www.exporichmondfair.com, et ce, dès le 1er août. Pour ceux qui ne peuvent accéder au site internet, les billets peuvent être achetés d’avance auprès des administrateurs en communiquant avec Maureen Murphy au 819 578-9288 afin d’obtenir leurs coordonnées.

Les organisateurs ont hâte de retrouver les gens heureux de visiter l’Expo de Richmond le 28 août prochain dès 17 h pour une autre année inhabituelle !