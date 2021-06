Les chasseurs et agriculteurs font la paire en Estrie

Sherbrooke - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et la Fédération de l’UPA-Estrie invitent les chasseurs à participer à une activité de chasse coordonnée sur des terres d’agriculteurs en Estrie participant à un projet régional.

Mis en place par le MFFP, l’UPA-Estrie et la Ville de Sherbrooke, ce projet vise à aider les producteurs agricoles qui subissent les contrecoups de la forte présence de cerfs de Virginie sur leurs terres et à réduire les problèmes de déprédation en milieu agricole et forestier. En s’associant avec un producteur agricole qui lui donne accès à ses terres privées pour chasser, les chasseurs participent à limiter le nombre de bêtes qui peuvent entraîner des dommages sur ses récoltes.

Les chasseurs intéressés sont invités à contacter l’UPA-Estrie au 819 346-8905, poste 0 et à participer au tirage au sort de permis de chasse au cerf sans bois sur le site web de la SEPAQ du 1er au 20 juin 2021 : https://www.sepaq.com/chasse/tirages/.

Le projet en est à sa deuxième année de chasse et se déroule sur trois sites dans la zone de chasse 6 sud, à proximité de Sherbrooke. Les chasseurs participants pourront bénéficier de l’expérience de chasse de coordonnateurs qui les encadreront et prépareront le terrain de façon sécuritaire et en respect des propriétés. Pour participer à cette activité de chasse, il est possible qu’un chasseur parraine une personne de la relève.