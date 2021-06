Petit fruit, grand effet !

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (MF) - L’été s’amène et c’est le temps de faire des découvertes à la fois gourmandes et saines tout en gardant une jolie touche d’originalité. Depuis 2011, les Jardins Zone Orange sont les fiers producteurs d’un petit fruit étonnant : l’argousier. Nathalie Plouffe et son conjoint Dominic Blouin ont à cœur de le faire connaitre !

Éducatrice professionnelle, Nathalie a œuvré pendant plus de 25 ans dans le milieu scolaire et Dominic est toujours enseignant. D’où est venue l’idée de démarrer cette entreprise ? « En lisant un article dans La terre de chez nous, j’ai voulu en apprendre davantage sur l’argousier. J’ai fait des recherches pour finalement tomber en amour avec ce petit fruit ! Nos jardins comptent une vingtaine de cultivars (variété cultivée) provenant de différents endroits dans le monde. Un peu comme la pomme, l’argousier présente des saveurs, des textures et des teintes différentes. Une variété peut rappeler le goût de la pêche alors qu’une autre se rapproche davantage des fruits de la passion. C’est plus sucré qu’un citron, mais moins qu’une orange ! »

Outre le goût savoureux, ce petit fruit regorge de propriétés santé. « La concentration en vitamine C est 30 fois supérieure à celle de l’orange, poursuit-elle. Sa teneur en minéraux et en multiples vitamines (C, E, A, F, K, P, B) lui confère de nombreuses propriétés antioxydantes et soigne les affections cutanées. Ainsi que l’oméga 7, qui est excellent pour la régénérescence de la peau. Ce n’est pas un hasard si plusieurs l’utilisent en cosmétique. De grands brûlés de Tchernobyl ont été traités avec l’huile d’argousier ! En Asie et en Europe du Nord, c’est très connu. Depuis longtemps, ses vertus médicinales ont fait leurs preuves. »

De nombreux partenaires

Préparé en jus, confitures, gelées, sorbet, thé, etc., à la fois gustatif et nutritif, l’argousier peut être apprêté de mille façons afin de décupler ses saveurs : « Nos produits sont distribués dans des magasins d’aliments naturels, notamment chez Avril, sans oublier le marché Lovacore à Racine. Chez des restaurateurs également ainsi qu’à la ferme. Sur rendez-vous pour l’instant, mais de juillet à septembre, on y est sept jours semaine ! Et en août, nous offrons l’autocueillette. Pour celle-ci, on exploite une variété provenant de Russie parce que l’arbuste est moins épineux. Cet été, profitez-en pour visiter notre petite ferme. Il y a des alpagas, des cochons, des chevaux et de petites poules de luxe qui pondent des œufs de couleurs ! Et apportez ce qu’il faut pour un pique-nique ! »

Il est toujours fascinant d’échanger avec des entrepreneurs passionnés. Ça pique la curiosité ! Ils sont une centaine de producteurs d’argousiers au Québec.

jardinszoneorange.com

facebook.com/Jardins-Zone-Orange