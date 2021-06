Saint-Camille vise à devenir une communauté nourricière

Saint-Camille(RL) — Appuyé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, la municipalité de Saint-Camille annonce entreprendre une démarche de développement de communauté nourricière (PDCN). Les plans en ce sens sont des démarches concertées visant à réaliser un portrait des acteurs et des initiatives liés au système alimentaire sur le territoire et en définir les potentiels de développement. « La Municipalité de Saint-Camille établira, avec sa population et les acteurs locaux, une vision commune et des pistes d’action pour le déploiement de l’agriculture de proximité, la transformation et la mise en marché locales. », pouvait-on par ailleurs lire dans le communiqué officiel émis.

Invité à s’exprimer sur le sujet, le maire M. Philippe Pagé souligna l’importance des services de proximité. « Saint-Camille est une municipalité agriculturelle qui souhaite être proactive pour conserver et améliorer les services à sa population. La production et la consommation de produits locaux jouent un rôle essentiel dans le dynamisme de nos entreprises et de nos organisations. C’est aussi une très grande source de fierté pour notre milieu. »

Le mandat de coordination du projet a été confié à la Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille, qui est présente et accompagne les différents projets de développement au sein de la municipalité depuis un quart de siècle. « On constate l’effervescence de nombreux projets agroalimentaires à Saint-Camille. En nous appuyant aussi sur une large participation, le PDCN nous permettra d’atteindre des objectifs plus larges comme une plus grande autonomie alimentaire ou une plus grande équité dans l’accès à des aliments sains produits chez nous », témoignait pour sa part le directeur de la Corporation de développement, M. Olivier Brière.

Ce projet innovant pour la petite municipalité de 536 habitants s’inscrit favorablement dans le cadre des objectifs de l’Agenda 21 de La MRC des Sources, ainsi que dans les actions du Plan de développement de la zone agricole de la MRC. « Avec l’appui des ressources en place et avec l’inventivité caractéristique de Saint-Camille, nous croyons que cette initiative aura un rayonnement bien au-delà des frontières du village ! », conclut M. Pagé