Nouveau sur le territoire de la MRC du Val Saint-François, les stations Troc-Jardin

Richmond - Des effets qu’aura amené la pandémie se retrouvent sans aucun doute l’engouement pour le jardinage, le désir d’aller vers une souveraineté alimentaire ainsi que l’appétit de consommer local. Pour encourager et développer cette mouvance, Les Tabliers en folie via le Plan d’action gouvernemental pour l’Inclusion économique et la Participation sociale (PAGIEPS) ont mis sur pied pour la population du Val-Saint-François, des stations Troc-Jardin qui seront déposées pour la fin du mois de mai dans cinq municipalités de la MRC.

Le Troc-Jardin est un meuble aménagé au même titre que les fameux Croque-Livres, pour échanger et partager, non pas des livres, mais des surplus de jardinage. Les stations Troc-Jardin étant installées à l’extérieur, seront donc accessibles en tout temps et offriront un espace pour échanger des semences, semis, plants, vivaces, boutures de plantes d’intérieure, récoltes, contenu éducatif, pots, plateaux, etc. Vous pourrez partager votre passion pour le jardinage dans les cinq lieux suivants : près de l’horloge à St-Denis-de-Brompton, au centre communautaire et culturel de Stoke, près des jardins communautaires de Windsor et Valcourt, et aux Tabliers en Folie au 421 principale nord à Richmond.

Une page Facebook, Troc-Jardin VSF, a été créé pour informer sur ce qui se trouve dans les Troc-Jardin, communiquer ce qu’on vient d’être déposer, éduquer la communauté via des capsules vidéo ou audio, bref, rendre le tout plus dynamique et vivant. Les Tabliers en folie vous invitent à aimer la page et ainsi être mis au courant des dates d’inauguration de vos Troc-Jardin. Pour plus d’info : 819-826-6517