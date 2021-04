La Distillerie B par la Miellerie King se joint au Défi Pissenlits

Kingsey Falls(RL) - Bien que pour certains la vue des premiers pissenlits sur leur pelouse est un signe de chaleur imminente, pour d’autres il s’agit plutôt d’un indésirable dont il faut rapidement éradiquer la présence. Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que les pissenlits jouent un rôle fort important au niveau de la source de nourriture des pollinisateurs, comme les valeureuses abeilles par exemple. Ainsi, la direction de la Distillerie B par la Miellerie King, a décidée de joindre l’initiative lancée par un couple d’apiculteurs de Portneuf, David Lee Desrochers et Christina Fortin-Ménard de l’entreprise Miel&Co, qui invitent les gens à laisser pousser les pissenlits simplement quelques jours de plus avant de procéder à la tonte du gazon. Cette action simple permettrait ainsi d’augmenter les sources de nourritures de manière non négligeable pour les pollinisateurs et favoriser du même coup l’environnement.

Avec des données rapportant un taux d’extinctions des pollinisateurs 100 fois plus élevé qu’à la normale, la Distillerie B par la Miellerie King jugeait fort pertinent de se joindre au mouvement et d’inviter les gens de la région à participer également par de petits gestes concrets. Ainsi, au cours des prochaines semaines, celle-ci propose à la population, aux municipalités ainsi qu’aux entreprises, d’afficher leur participation au #defipissenlits en retardant non seulement la coupe de gazon (tout en respectant les normes municipales), mais aussi en se procurant des sous-verres ensemencés avec des graines de fleurs mellifères (offert sur le site de la Miellerie), qu’il sera possible de planter à l’extérieur, de partager des photos de leur participation #defipissenlits ou #distillerieb sur la page Facebook et/ou Instragram de la Distillerie B. Il sera aussi possible de télécharger gratuitement un dessin à colorier via la page internet www.miellerieking.com. Les familles et artistes ayant embelli le dessin de leurs couleurs sont aussi invités à les afficher à la fenêtre de leur maison en guise de support.

« Nous étions d’ores et déjà dans l’optique de chercher des solutions à l’enjeu important qui touche les abeilles et naturellement les autres pollinisateurs sauvages, lorsque nous avons vu l’initiative du Défi Pissenlits. Dès lors, nous avons contacté les idéateurs, afin de les informer de notre intérêt à joindre le mouvement et ces derniers nous ont dit avoir reçu plusieurs appels en ce sens en provenance d’un peu partout. Je ne pourrais dire combien de régions seront actives pour cette première édition du Défi, mais une chose est certaine, de notre côté nous souhaitons vraiment être en mesure de rejoindre le plus de gens possible en partageant cette initiative importante. », souligna M. René Bougie, Président-directeur général de la Distillerie B par la Miellerie King.

Pour plus d’informations, consulter la page du défi au : https://www.miellerieking.com/post/qu-est-ce-que-le-d%C3%A9fipissenlits-et-comment-y-participer