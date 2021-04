Au Blanc Marronnier, escale bucolique !

Racine (MF) - Cet été, prendre la clé des champs vers un look champêtre, ça vous dit ? Josée Larouche et Germain Cadotte, les proprios, ont choisi leur cadre idyllique avec vue sur les montagnes et les paysages verdoyants de Racine. Ces maraichers encouragent les cultures irréprochables pour la santé et la terre ! On a rencontré Josée…

Leur site est aménagé sur ce qui était autrefois La ferme Patenaude, une construction typique de la fin du 19e siècle. « Voilà six ans, nous avons acheté l’endroit qui abritait déjà un gîte, précise Mme Larouche. On y a ajouté une salle à manger pour recevoir des groupes ainsi qu’une cuisine commerciale. Et bien sûr, tout pour notre culture qui suit les principes mis de l’avant par l’agriculteur et auteur spécialisé dans les pratiques d’agriculture biologique, Jean Martin Fortier. » Ce dernier favorise les petites fermes écologiques et les pratiques agricoles régénératives. Mieux cultiver plutôt que de cultiver plus !

Ils offrent une cinquantaine de légumes qui varient en fonction des récoltes. « Nos paniers de légumes en culture naturelle sans pesticides et herbicides sont de retour pour la saison, poursuit-elle. Encore cette année, il y a un point de chute à Saint-Élie, mais les gens peuvent venir chercher leur panier directement au kiosque, à la ferme. Nous offrons aussi une carte prépayée pour acheter directement au kiosque avec une réduction de 3 %. Et au marché public Locavore, nous proposons toujours nos fameux raviolis maison et des desserts préparés à partir de la camerise. »

La camerise, une saveur unique !

Encore quelque peu méconnue au Québec, cette petite baie vaut le détour ! Elle contient une teneur élevée en antioxydants, en vitamines A et C, ainsi qu’en fibres : « Ça ressemble beaucoup au bleuet, mais avec une forme ovale et allongée. Son goût rappelle un mélange de cassis, de bleuets et de framboises. À la fois acide et sucrée, c’est un régal ! Notre verger compte 1 500 plants. Et on s’attend à un boum de croissance. »

Pandémie oblige, tout le volet « miam-miam » sur place, comme la table champêtre et les brunchs du dimanche, sont sur pause. « Toutes les mesures font que ce n’est plus vraiment intéressant ni pour nous ni pour la clientèle, déplore Josée. Dans un endroit comme le nôtre, ce qui est agréable c’est la convivialité, le plaisir d’être près les uns des autres. Et sur nos trois chambres, nous en gardons une à la disposition des gens. »

Longue vie au site Au Blanc Marronnier, dont la philosophie est de laisser une terre saine et bien vivante aux prochaines générations. Suivez-les… Et préparez-vous pour la prochaine autocueillette !

aublancmarronnier.com

facebook.com/Aublancmarronnier

819 821-0422