Un nouveau Marché Public à Stoke

Stoke (SFT) - C’est du 5 juin au 9 octobre prochain que se tiendra le Marché Public de Stoke. Il voisinera le commerce de pâtisseries et de prêt-à-manger déjà fort florissant, le Garde-Manger. Propriétaires du marché, Danicka Bédard et Anny Jasmin ont tout un projet en tête ! En fait, on pourrait dire que maintenant, leur tempête d’idées s’est concrétisée à merveille, et ce, tout naturellement. Vous savez, ce genre de projet qui permet de redonner un souffle de positivisme, bien chargé de bonnes intentions, aux gens qui iront faire leurs emplettes au coin du 4e rang Ouest et de la route 216 cet été ? C’est ce projet-ci : 16 stations sous chapiteaux seront érigées de façon semi-permanente pour la durée du marché cette année. Tenez-vous bien, Danicka et Anny ont le vent dans les voiles et l’organisme Globale Local, qui chapeaute la réalisation du Marché Public, prévoit déjà d’autres projets pour l’année 2022.

En plus d’accueillir plusieurs producteurs locaux de produits alimentaires, le Marché Public offrira aussi une tribune aux artistes et artisans ainsi qu’aux jeunes entrepreneurs, entre autres, de l’école primaire Notre-Dame-des-Champs. Comme quoi tout est dans tout. L’inclusion et le ralliement de la communauté sont au cœur du projet. Un tel projet n’est possible qu’avec l’appui de la communauté, au même titre que la communauté est moins fonctionnelle sans lui. Cette pandémie nous aura certainement appris à aller chercher de l’aide dans notre entourage et à encourager l’économie locale. On boucle la boucle, on fait tourner la roue ! Chaque dollar dépensé au Marché Public pourrait entraîner les gens à aller autour encourager d’autres boutiques ou centres de services. À cet effet, les responsables du projet travaillent présentement à établir une carte interactive des Marchands Associés, qui sera disponible sur le site internet du Marché Public de Stoke prochainement. Il donnera ainsi aux entreprises environnantes la visibilité qu’elles méritent.

Il est important ici de souligner la participation de grands acteurs de changement tels que : la Caisse Desjardins du Haut-St-François, la Municipalité de Stoke par l’intermédiaire de la CDSE (Corporation développement socio-économique de Stoke), le député de Mégantic François Jacques, la députée de Compton-Stanstead Marie-Claude Bibeau, ainsi que l’appui des organismes œuvrant sur le territoire tel que le Cercle des fermières de Stoke, l’association pour la protection du lac Stoke et la fondation de l’école Notre-Dame-des-Champs. Vous voulez faire partie du mouvement ? Qu’est-ce que vous attendez ? Trouvez-les sur Facebook et abonnez-vous à leur page, ça ne coûte rien et ça peut faire toute la différence. Conscientisons les communautés, lentement mais sûrement, à l’achat local. On se serre les coudes, jusqu’au bout !