Saveurs de la forêt

Émilie et Marjolaine Bernier, deux sœurs dans la jeune quarantaine, connaissent bien les secrets de la forêt ! Avec elles, l’expression mère Nature prend tout son sens, soit un écosystème admirablement orchestré avec lequel elles interagissent pour nous offrir, via leur entreprise Barners Tisanes, le meilleur du vivant. Rencontre avec Émilie.

« Il y a deux ans, nous nous sommes lancées dans la culture de fruits, de feuilles et de fleurs afin de créer des tisanes entièrement naturelles, explique-t-elle. Nous récoltons tout directement dans une forêt de 150 acres appartenant à notre famille depuis 1904. Auparavant, j’avais une production maraichère, mais à la suite d’une blessure au dos, je cherchais une activité moins exigeante physiquement. On ne travaille pas tant la terre, mais on prend plutôt ce que la forêt nous offre. Ni plus ni moins. »

Produits purs sans arômes ajoutés

« Avoine, camomille, mélisse, menthe, framboises, bleuets, et bien plus encore, c’est fou la richesse et la biodiversité de la forêt, poursuit Émilie. Tout est cueilli à la main, séché et déshydraté, puis emballé. Sans pesticides, bien sûr. Des tisanes pour toute occasion : pour retrouver de l’énergie ou faciliter la digestion, la détente, etc. Sans oublier la tisane de sapin baumier, menthe poivrée et fleurs de sureau, qui est parfaite contre la grippe ! » Leurs produits conviennent à tous sans restriction.

Les deux sœurs se sont lancées également dans les cafés de spécialité. « Nous l’avons fait à la demande de ceux qui préfèrent le café, précise-t-elle. Nous avons eu un coup de cœur pour Béatrice, importatrice et torréfactrice propriétaire de Bouquets Gourmets, à Racine. Depuis, nous collaborons. Après tout, le caféier est aussi une plante ! »

Émilie et Marjolaine ont participé à plusieurs marchés publics : celui de Melbourne, le nouveau marché public Val des Sources, et celui d’Eastman. Leurs points de vente sont situés au Garde-Manger, à Stoke, et au Lave-Auto Dépan’Express de Windsor, le commerce d’Émilie et de son conjoint. Leurs produits sont aussi vendus en ligne à leur boutique, à la Coop Val Horizon et au Marché public d’Eastman. Voilà de belles surprises à insérer dans les bas de Noël ! Des tisanes entièrement cultivées, cueillies et transformées par Barners Tisanes ! Emballages et coffrets-cadeaux aussi disponibles.

Ces deux passionnées défrichent avec succès tout un univers de saveurs. Voilà qui est naturel quand on est autant en connexion avec la magie de la nature !

facebook.com/Barners-Tisanes-

barnerstisanes.ca