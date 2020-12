Un brin d’ail

Racine —Un nombre croissant de producteurs se sont lancés — souvent à partir de rien — dans une agriculture bio respectueuse de la nature. Ce mouvement coïncide avec le fait que le concept de saine alimentation est de plus en plus ancré dans les mœurs, n’étant plus réservé à quelques marginaux idéalistes ! C’est le cas d’Élise Gourde et Francis Audet, qui ont transformé un lieu abandonné en une ferme maraîchère biologique de 30 acres, à échelle humaine.

« Plus jeunes, nous avons toujours surfé sur l’agriculture, explique Élise. Francis a travaillé dans des fermes maraîchères en Colombie-Britannique, et moi en Europe. Puis nous avons œuvré en horticulture avant de retourner à la terre. On se nourrit avec ce que nous plantons ! Nous cultivons, transformons et emballons tout : plus de 300 000 bulbes d’ail “Music”, 14 variétés de piments forts, des plantes médicinales, des épices, un vaste choix de légumes frais, de petits fruits et de fleurs coupées. Le tout certifié bio. »

Deux passionnés

Une terre saine et des produits biologiques pour des écosystèmes plus harmonieux, c’est faisable. « Nous œuvrons dans le respect de l’environnement, en exécutant des rotations de culture et en produisant des engrais verts pour enrichir et conserver la santé de nos sols, poursuit-elle. L’agriculture biologique est un mode de vie ! Nous nous sommes lancés en 2015 et, victimes de notre succès, nous doublons chaque année notre lot de légumes ! »

Ouvert de la fin juin à la mi-octobre, le kiosque en libre-service à la ferme jouit d’une grande popularité. « Encore plus avec cette pandémie, explique Élise. Les gens aiment prendre leur temps, sans pression ni file d’attente. Le panier de saveurs biologiques est aussi apprécié. Il suffit de le réserver avant la mi-juillet, et la collecte se fait à l’Action de grâce. Ça vous assure de l’ail, des épices et des fines herbes durant tout l’hiver. »

Élise et Francis veulent faire redécouvrir les saisons, les goûts et les couleurs : « Sensibiliser les gens à l’alimentation ainsi qu’à l’achat local et bio, telle est notre passion ! Connaître l’origine des aliments, savoir qu’ils n’ont pas fait le tour de la planète avant d’atterrir dans votre assiette, ce n’est pas rien. » Chose certaine, voilà des valeurs sûres pour améliorer sa santé et son immunité.

Pour connaître leurs produits et points de vente, rendez-vous sur leur site.

