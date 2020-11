Une deuxième vie pour les tubulures acéricoles

Asbestos – Les MRC des Sources et du Val-Saint-François ont mis en place des sites de dépôt sur leur territoire pour récupérer les tubulures acéricoles usées. Ces mesures ont pour objectif d’augmenter le taux de récupération des plastiques d’origine agricole des deux MRC. Elles offrent ainsi l’opportunité aux 103 acériculteurs de leur territoire, qui utilisent des tubulures, de participer à une démarche d’économie circulaire.

Les érablières des deux territoires représentent ensemble plus de 951 000 entailles. Les tubulures doivent être changées tous les 10 à 15 ans. Sur le territoire des Sources, il est estimé qu’entre 13 et 17 tonnes de tubulures usées sont générées chaque année. En mai 2020, un nouveau site de dépôt situé à l’écocentre d’Asbestos au 171, rue Nicolet a été mis en place pour récupérer ces matières. Dans le Val-Saint-François, il est possible de récupérer les tubulures usées depuis déjà six années. Les points de collecte sont situés à l’écocentre régional de Melbourne, au 666 chemin Keenan, ainsi qu’à l’écocentre occasionnel de Valcourt. Grâce à cette initiative, ce sont près de six tonnes de tubulures qui ont été récupérées au cours de l’année 2019. Cette année, la MRC du Val-Saint-François souhaite relever le défi de faire connaître ce service à tous les acériculteurs exploitant une érablière sur son territoire et ainsi accroître sa popularité et son usage. L’objectif ultime ? Que toutes les tubulures usagées du Val-Saint-François et des Sources soient recueillies par les écocentres afin qu’elles puissent bénéficier d’une seconde vie. Il est obligatoire de retirer les broches et les pièces métalliques et de séparer la matière par types de tubulure dans les deux territoires. Ainsi, la manutention est facilitée et le recyclage de la matière est optimisé.

Les tubulures récupérées pourront avoir une seconde vie utile plutôt que de demeurer à long terme dans nos forêts ou que d’être simplement envoyées à l’enfouissement. En participant à leur recyclage dans de nouveaux matériaux, nous créons ainsi une boucle d’économie circulaire plus durable. En effet, elles sont constituées de plastique qui peut servir à fabriquer des tapis, des garde-boues, des pannes à peinture ou encore des bordures de jardins (source : Environek). Une entreprise du Val-Saint-François a même eu l’idée d’en faire des clôtures. Les sections non transformables, comme les raccords, peuvent être utilisées comme source d’énergie pour la valorisation énergétique (source : Environek). Les acériculteurs qui souhaitent se départir de façon écoresponsable de leurs tubulures sont invités à contacter Béatrice Lemire pour la MRC des Sources au 819 879-6661 #266 et Martin Lemieux pour la MRC du Val-Saint-François au 819 845-2544, ou encore, au 819 826-6505 #321 pour connaître les modalités applicables pour le dépôt à leur écocentre.