Retour sur la consultation publique concernant un projet porcin dans la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton

Saint-François-Xavier-de-Brompton - C’est une vingtaine de citoyens qui ont participé à la consultation publique tenue le 28 octobre au soir en mode vidéoconférence concernant un projet d’agrandissement d’un lieu d’élevage porcin dans la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Considérant que le projet d’agrandissement est conforme aux règlements d’urbanisme de la municipalité et qu’il a déjà reçu le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, la consultation publique avait pour rôle de répondre aux questions et de recueillir les préoccupations et commentaires afin de voir si des mesures d’atténuation doivent être intégrées au projet pour faciliter l’acceptabilité.

M. Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François et président de la commission de consultation, s’est dit satisfait de la consultation publique : « L’évolution de la COVID-19 nous a contraint à faire cette consultation publique par vidéoconférence, ce qui n’est pas idéal. Ceci dit, je suis satisfait que les intervenants tels que l’ingénieur et l’agronome ainsi que les ministères concernés par le projet aient pu répondre aux interrogations des citoyens. Que ce soit concernant l’épandage du lisier, la qualité de l’eau ainsi que tout ce qui touchent les autres mesures d’atténuation, il était important pour la MRC d’avoir une démarche transparente favorisant l’échange avec les citoyens. »

Jusqu’au 12 novembre prochain, les citoyens pourront continuer d’acheminer leurs commentaires et suggestions par courriel à la responsable du service de l’aménagement et de l’urbanisme de la MRC, Mme Karine Bonneville au : karine.bonneville@val-saint-francois.qc.ca. D’ailleurs les documents favorisant la compréhension du projet demeurent disponibles pour la consultation. Toutes les informations à cet effet se trouvent sur la page internet de la consultation au www.val-saint-francois.qc.ca/consultation-ecrite. « Certains documents sont aussi accessibles pour consultation à l’hôtel-de-ville de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton. En raison des règles sanitaires que nous devons appliquer en cette période de pandémie, il est préférable de prendre rendez-vous avant de s’y rendre » ajoute M. Messier, maire de cette municipalité.

Une fois que la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton aura reçu le rapport de la MRC, celle-ci sera en mesure de décider lors de la séance du conseil du 6 décembre quelles mesures d’atténuation seront demandées au promoteur, M. Francis Jolin-Saint-Laurent, pour favoriser l’acceptabilité sociale du projet.