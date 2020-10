Un nouveau producteur de pommes de terre aspire à nourrir « sa région »

Saint-Georges-de-Windsor(RL) — Nul doute que tout un chacun un peu partout en province a entendu l’appel lancé par les gouvernements quant à l’importance d’acheter les produits du Québec et d’encourager nos producteurs locaux. Ceci dit l’un ne favorise pas nécessairement l’autre dans tous les cas. En effet, agronome de formation, M. Patrick Legault, producteur d’ail et de pommes de terre, résidant à Saint-Georges-de-Windsor, tient à apporter certaines nuances quant à la réalité vécue par certains agriculteurs et producteurs maraichers.

M. Legault, à l’instar de quelques autres agriculteurs dans la MRC des Sources, s’adonne à la culture artisanale non biologique depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Les années de labeurs et d’apprentissages lui auront finalement permis de rendre ses produits disponibles à la commercialisation cette année sous la raison sociale — Exploitations R. P. Legault — . Insistant sur la collaboration et le respect présents entre les différents producteurs de la région, qu’ils soient de masse ou non, Patrick Legault, tient à rappeler toute l’importance de se serrer les coudes en ces temps particuliers et d’encourager non seulement les commerçants, mais également les producteurs locaux.

« Je ne me fais le porte-parole de personne et lorsque l’on parle de produits “Bleu” je trouve personnellement que c’est une excellente initiative, toutefois il faut comprendre que “Bleu” ne veut pas nécessairement dire local, car ce n’est pas évident d’atteindre les étalages de “nos épiceries de la place”. Cependant, pour ma part et à titre d’exemples je me dois de saluer des endroits tels que Provigo à Windsor, Au P’tit marché de Saint-Georges, Pat la Patate, la nouvelle Boutique en vrac à Asbestos ainsi que le Resto Le P’tit Luxe du centre commercial d’Asbestos pour ne nommer que ceux-là, eux qui ouvrent la porte aux producteurs locaux dans mon genre. Je crois également savoir que Coop Métro accueille des produits provenant aussi de la MRC et c’est tant mieux. Je dis cela, car nous pouvons bien souvent retrouver des produits du Québec, mais qui ne proviennent malheureusement pas de producteurs de la région. Quoi qu’il en soit, bien que nous ayons la possibilité de vendre au détail par nos propres moyens, je crois tout de même qu’il serait opportun d’analyser davantage ce volet. Offrir une place de choix aux producteurs dans leur région immédiate, voilà un concept qui se marie plutôt bien avec le principe de commercialisation en circuit court. Je crois sincèrement que dans un contexte de restructuration économique comme celui que nous traversons, il s’agira d’un point tournant pour plusieurs. », expliqua M. Legault, qui souligne espérer voir un jour l’un de ses enfants prendre la relève et poursuivre sa vision de nourrir les gens de la région avec des aliments de qualités.