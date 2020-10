Parfum de succès

Racine - Un adage dit : « Pas de bon repas sans fromages. » Et si votre fromager vous offre le meilleur, c’est encore plus vrai ! La Fromagerie Nouvelle-France, fondée en 2010 et située dans le village de Racine, est incontournable ! Marie-Chantal et Jean-Paul Houde — frère et sœur — ont transformé la ferme familiale en bergerie laitière. Jean-Paul s’y connait en élevage, et Marie-Chantal est passionnée par la transformation fromagère, expertise issue d’une solide formation en France.

Dès le départ, leur fromagerie s’est distinguée sur la scène agroalimentaire québécoise, canadienne et nord-américaine. « La qualité de nos fromages a été vite repérée, se réjouit Marie-Chantal. Quand on a débuté et participé au concours Caseus en 2010, on a remporté cinq Caseus, dont celui du meilleur fromage du Québec. Du jamais vu ! » Depuis, ils ont accumulé plus d’une quarantaine de prix dans le cadre de différents concours, dont plusieurs fois celui du Meilleur Fromage du Québec pour le Zacharie Cloutier.

Victime de leur succès !

« On a d’abord acheté un troupeau de 125 brebis laitières d’une bergerie qui cessait ses activités, explique-t-elle. Depuis, le troupeau augmente chaque année, atteignant aujourd’hui 250 femelles. Il faut savoir que la production de lait d’une brebis n’a rien à voir avec celle d’une vache. Une brebis donne 30 fois moins de lait. Avec une production aussi modeste, il était difficile de répondre à la demande ! C’est alors que des producteurs en difficulté nous ont offert d’acheter leur lait. On a accepté, et d’autres ont suivi. Ainsi, on achète le lait de six autres fermes qui opèrent avec les mêmes critères de qualité que nous. »

« Encore aujourd’hui, beaucoup ignorent la différence entre les fromages de lait de chèvre et ceux des brebis, poursuit-elle. Le goût du lait de chèvre est plus prononcé, plus animal. Alors que celui de la brebis est très doux avec une qualité digestive supérieure. Les gens qui ont des intolérances aux protéines bovines se tournent donc avec joie vers nos produits ! »

Voir grand…

D’ici peu, les Houde vont consolider toutes leurs activités à Racine. Au printemps, leurs nouvelles installations comprendront un atelier de création et de fabrication, des salles d’affinage, une boutique, des bureaux administratifs et une éventuelle terrasse extérieure. Au pic de leurs activités, ils emploient une douzaine de travailleurs. Bref, ils sont bien partis pour remplir leur mission : fabriquer les meilleurs fromages fins de lait de brebis afin de devenir la référence canadienne dans ce domaine.

facebook.com/fromagerienouvellefrance/

fromagerienouvellefrance.com