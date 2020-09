Une première journée des Récoltes à Saint-François-Xavier-de-Brompton

Saint-François-Xavier-de-Brompton – C’est avec fébrilité que le Comité de l’environnement de Saint-François-Xavier-de-Brompton annonce la tenue de sa première Journée des récoltes le dimanche 20 septembre, de 10 h à 15 h, au préau du parc des Pionniers.

Les participants qui se rendront à cette première journée des Récoltes pourront rencontrer et discuter avec une douzaine de producteurs provenant de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de la MRC du Val-Saint-François. « Nous sommes enthousiastes et fiers de la réponse des producteurs de chez nous. Leur réponse rapide à notre invitation démontre bien leur engouement d’entrer en relation avec les citoyens afin de leur présenter leurs produits et leur expliquer leurs méthodes de récoltes. Généreux, ils offrent tous des produits que nous regrouperons dans un panier que nous ferons tirer parmi les participants de la journée », indique avec grand sourire l’initiateur de l’événement, M. Raymond Jr Hamel.

Conseiller municipal responsable des dossiers environnementaux, M. Alexandre Roy tient à souligner la créativité qui anime les huit (8) membres du Comité. « Je participe aux rencontres mensuelles du Comité et chaque fois, je n’en reviens pas des idées qui sortent pour rapprocher les enjeux environnementaux des citoyens. L’environnement, c’est une notion vaste qui peut paraître barbante. Cependant, les membres du Comité ont ce souci de mettre sur pied des activités qui rejoignent les citoyens dans leur quotidien pour, par exemple, embellir leur propriété avec des arbres, obtenir du compost pour leur jardin, diminuer le gaspillage alimentaire en cuisinant les restants d’aliments et de table, etc. »

Il rappelle d’ailleurs l’apport et le soutien de la Municipalité aux activités. Ainsi, chaque année, la Municipalité octroie un budget de 8 225 $ afin que le Comité de l’environnement puisse tenir des activités, des ateliers, des conférences, etc. En plus de fournir les locaux pour la tenue des rencontres mensuelles et des événements ponctuels, la Municipalité donne, de façon ponctuelle, des mandats aux employés afin qu’ils assistent le Comité.

Évidemment, autant les participants que les producteurs et les bénévoles de cette première journée des Récoltes devront respecter les mesures sanitaires : désinfection des mains à l’entrée et à la sortie du site, port du masque obligatoire s’il est impossible de maintenir le 2 m de distanciation physique, circulation dans un seul sens, etc.

« Le Comité est prêt, les producteurs sont prêts. Il ne reste plus qu’à accueillir les visiteurs. D’ailleurs, tous sont invités à apporter leurs sacs », conclut M. Hamel.