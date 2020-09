Une bonne expérience client malgré la COVID-19

Souvent, les producteurs agricoles qui optent pour la vente directe aux consommateurs sont animés par le désir d’offrir une expérience différente. Au-delà de la vente de leurs produits, ils cherchent à établir un contact personnalisé avec le client, à l’informer sur les méthodes de production, à offrir de déguster les produits avant l’achat et, dans certains cas, en offrant des activités agrotouristiques, comme des visites de la ferme. Dans le contexte actuel de la COVID-19, plusieurs craignent que les mesures sanitaires en vigueur mettent à mal cette convivialité. Pourtant, il est tout à fait possible d’offrir une bonne expérience.

Donner la bonne information

Le contexte actuel vous oblige à modifier votre service de vente, les activités offertes sur le site ou vos heures d’ouverture? Informez-en vos clients. La mise à jour de vos outils de communication est essentielle. Certains ont peut-être oublié de le faire ou ne l’ont pas fait, s’imaginant que la situation serait temporaire. Que ce soit sur la page d’accueil de votre site Web, sur votre page Facebook, dans une infolettre ou des envois courriel à vos clients, les changements effectués doivent être clairement indiqués.

Le respect des mesures sanitaires

Au moment de l’imposition du port du couvre-visage par le gouvernement, plusieurs commerçants ont craint de voir les clients refuser de se conformer à cette directive. Il est vrai que les opposants aux mesures sanitaires sont très actifs sur les réseaux sociaux et lors de manifestations. Rappelez-vous toutefois que la vaste majorité des gens est en accord avec ces mesures et les respecte. Vos clients seront, pour la plupart, reconnaissants de constater que vous vous préoccupez de leur santé et que vous leur permettez de faire leurs achats en toute sécurité. Assurez-vous que les mesures en vigueur soient clairement affichées et indiquées. L’accès au gel désinfectant à l’arrivée, des marques pour indiquer les distances à respecter, le port du masque par vous et vos employés, des entrées et des sorties uniques sont des petits gestes qui font toute la différence.

Un service de commande pour les clients réguliers

Si vous avez des clients réguliers, il peut être intéressant de leur donner accès à un service de commande. Nul besoin de monter une plateforme d’achat en ligne si vous n’en avez pas les moyens. Un service de commande par courriel avec cueillette et paiement à la ferme peut très bien faire l’affaire pour commencer. Ce petit privilège peut être très apprécié par vos clients réguliers qui n’auront pas à faire la file!

Au marché public

Parlant de file, la plupart des marchés publics ont instauré un système de circuit qui évite aux clients de se croiser constamment et qui facilite la distanciation entre les personnes. Toutefois, cela peut provoquer des files importantes, surtout si certains clients décident de vous piquer une petite jasette! Certains craignent d’y perdre en convivialité, mais tout est une question d’équilibre. Sans être trop expéditif, limitez les interactions si l’achalandage est important.

Les fameuses dégustations

D’abord interdites par la Santé publique, les dégustations sont permises si certaines mesures sont mises en place : avoir une personne responsable des dégustations qui remet elle-même à la clientèle les condiments, ustensiles et serviettes (rien en libre-service); limiter la manipulation des aliments sur les lieux, en préparant à l’avance, dans la mesure du possible, les portions à déguster et les déposer dans leur contenant individuel, accompagnées des ustensiles nécessaires; déposer les contenants sur une surface dure et lavable ou un plateau afin que le client puisse se servir lui-même; prévoir des poubelles sans contact pour jeter les contenants. Pour certains, à l’ère du développement durable et de la protection de l’environnement, l’utilisation de contenants individuels est difficilement conciliable avec leurs valeurs. L’alternative des contenants compostables peut être envisagée.

En conclusion, bien que les mesures sanitaires actuelles puissent être contraignantes, il est tout à fait possible d’offrir une expérience positive à vos clients. Malgré le port du masque, le sourire et la bonne humeur se transmettent avec les yeux!

Texte de Dominique Desautels, conseillère à la vie syndicale