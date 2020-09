Un parterre qui attire les regards à Danville

Danville (RL) - Une résidence située sur la deuxième avenue à Danville, attire de nombreux regards par les temps qui courent, alors que l’on retrouve sur le terrain de celle-ci une quinzaine de plantes tournesol arrivant à maturité. Le propriétaire des lieux, M. Norbert Vaillancourt, confia à l’auteur de ces lignes que l’idée de planter des tournesols lui est venu suite à la chute de deux arbres matures situés à cet emplacement, lors d’une tempête l’an dernier. « J’avais de beaux arbres sur le côté de la maison, mais malheureusement ils n’ont pas résisté aux forts vents que nous avons connus l’année dernière et j’ai dû les faire couper. Cependant, pour ne pas laisser le terrain vide et avoir des souches qui se décomposent, j’ai décidé de travailler le terrain et d’embellir l’endroit avec des tournesols. » A-t-il dit.

M. Vaillancourt n’en est d’ailleurs pas à ses premières expériences dans la culture de cette fleur particulière, alors qu’il y a plusieurs années, ce dernier en avait aussi cultivé sur une autre partie adjacente de son terrain. « C’est plaisant, parce que non seulement ce sont des plantes que je trouve très jolies, mais elles retiennent aussi l’attention des passants, principalement en raison de leurs dimensions, alors qu’elles atteignent pour la plupart jusqu’à trois mètres de hauteur. Plusieurs viennent les contempler et certains demandent même l’autorisation de se faire photographier avec mes tournesols. Cela nous fait également plaisir à mon fils et moi de répondre aux questions des gens s’il y a lieu. » De poursuivre le sympathique propriétaire, habitant de l’endroit depuis 1957,

M. Norbert Vaillancourt se promet de poursuivre l’expérience de la culture des tournesols l’an prochain. Toutefois, ce dernier se garde bien de prédire quel emplacement exact de son terrain sera désigné pour accueillir la prochaine plantation pour le moins originale. D’ici là il reste encore plusieurs semaines à ceux et celles qui aimeraient jeter un œil sur les gigantesques fleurs alors que la durée de vie de celles-ci s’étend généralement du mois de mai à l’apparition des premiers gels en automne.