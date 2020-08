Un clin d’œil de la part du comité pour souligner la 164e édition de l’Expo de Richmond le 12 septembre

Richmond(RL) - Alors que l’on calcule le nombre d’évènements et festivals en province, qui ont dû annuler leur édition de cette année en raison de la crise du coronavirus, le comité du C.A. de l’expo de Richmond tenait pour sa part à faire quelque chose de différent. Or, suite à quelques rencontres sur les façons de souligner le traditionnel évènement, les membres ont entériné l’idée de ne pas se limiter à une présence virtuelle, mais bien d’organiser un petit évènement significatif pour 2020.

C’est donc sous le signe de la créativité et de l’adaptation que se déroulera la 164e édition de l’Expo agricole de Richmond. Messieurs Wally Beard et Tim Keenan, respectivement, premier et deuxième vice-présidents, expliquèrent qu’une soirée spéciale se tiendra le samedi 12 septembre entre 18 h 30 et 20 h environ, directement sur le site du terrain de l’expo. « Nous tenions absolument à organiser un évènement afin de remercier les gens de leur fidélité au fil des ans. » De confier M. Keenan.

Cette soirée entièrement gratuite et défrayée en totalité par l’organisation, débutera par un parcours en voiture où des tracteurs, machineries et plus d’une dizaine d’animaux en plastique seront à l’honneur. Une fois le parcours complété, les gens pourront se rendre dans une aire de stationnement spécialement aménagé afin de s’installer pour assister à un feu d’artifice qui débutera à la noirceur. « Des règles de sécurités très précises seront données aux visiteurs pour assurer le bien de tous et le port du masque sera exigé lorsque les gens auront à sortir de leur véhicule, notamment pour aller à la toilette. » Spécifia quant à lui M. Beard. À noter qu’il n’y aura aucun service de cantine ou de bar sur place.

Toutefois, le comité organisateur offrira un service à l’auto de maïs soufflé et de crème glacée, le tout assuré par des groupes de bénévoles. Soulignons par ailleurs que si la température vient jouer les trouble-fête lors de cette soirée, l’évènement sera alors remis au lendemain, soit le dimanche 13 septembre.