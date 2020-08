Locavore de l’Estrie : c’est le temps de s’inscrire au Défi 100 % local!

Sherbrooke – Fort de l’engouement des Québécois pour l’alimentation locale et responsable, le Défi 100 % local est de retour dans la région pour une 6e édition qui aura lieu du 1er au 30 septembre prochains. Tous les Québécois sont invités à s’y inscrire pour se mettre au défi d’accroître, pendant un mois, le nombre de produits locaux dans leur assiette.

Ainsi, le Défi 100 % local est l’occasion toute désignée de stimuler l’économie régionale, de favoriser l’autonomie alimentaire et de soutenir concrètement les producteurs agricoles du Québec. En Estrie , c’est la marque régionale Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est qui sera le porteur du projet en soutenant les participants à s’approprier l’alimentation locale davantage pour les semaines à venir !

L’édition 2020 plus accessible que jamais

« Cette année, les participants choisiront un ou des objectifs à atteindre comme visiter un nouveau marché public ou découvrir des vins du Québec. Le Défi 100 % local, c’est s’approvisionner le plus près possible de chez soi! À commencer par les aliments qui poussent dans notre jardin, puis les producteurs de notre communauté et de notre région et, finalement, les produits du Québec. Tout le monde peut y participer! », explique Camille Tremblay Lalancette, coordonnatrice interrégionale du Défi 100 % local.

En plus de prendre plaisir à manger local, les participants auront la chance de découvrir de nouveaux lieux pour s’approvisionner dans leur région et d’apprendre à cuisiner les différents produits de saison.

Autre innovation cette année: un tout nouveau site Web qui regorge de trucs et d’astuces afin d’accompagner les participants dans la réussite de leur défi. Du contenu propre à chaque région du Québec sera également offert pour permettre aux locavores de découvrir leur identité culinaire. Pour connaître les recettes régionales, visitez le defijemangelocal.ca/regions

Un incontournable en Estrie

Avec le regain d’intérêt pour l’alimentation locale, plusieurs Québécois apprivoisent peu à peu leurs nouvelles habitudes d’approvisionnement. C’est pourquoi, Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est offrira gratuitement un guide d’accompagnement pour les participants. Un outil précieux composé d’une série d’alternatives alimentaires, des astuces incontournables pour faciliter la planification des repas à l’année et des recettes inspirantes! Une première dans le défi! « Immanquablement face à ce nouveau virage local, la question qui demeure pour plusieurs reste ; Oui, mais comment faire et par où commencer? C’est pourquoi ce guide restera un outil précieux et accessible à tous. Ça fait 10 ans que nous sommes là pour faire découvrir ce qui se fait de mieux dans la région. Maintenant, à travers le Défi on enrichit notre mission en offrant des solutions concrètes aux participants. » explique Mariepier Baril, Conseillère en développement alimentaire et responsable du Défi en Estrie. Pour compléter la programmation Estrienne, une série photo-documentaire sera présenté tout au long du mois de septembre et une exposition itinérante sera créé dès l’automne afin de valoriser tout le travail derrière chaque produit, pour créer un lien fort avec les producteurs.

Cette année, nous comptons déjà deux ambassadrices engagées, qui partageront dans les semaines à venir leurs engagements envers l’alimentation locale.

-Madame Christine Labrie, Députée de Sherbooke

-Mme. Marie-Claude Bibeau, Députée de Stanstead et Ministre de l’Agriculture et de l’agroalimentaire

Au courant des prochaines semaines, plusieurs autres ambassadeurs s’ajouteront à la liste.

Les inscriptions sont ouvertes!

Le Défi est ouvert à tous. Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le 31 août sur le site Web de l’événement : defijemangelocal.ca