Le Potager à partager, une initiative citoyenne à découvrir au cœur de Danville

Danville(RL) - Créé en 2017 à partir de l’idéologie et de l’implication d’une poignée de citoyens et citoyennes désireux d’encourager le partage, « le potager à partager » en est à sa quatrième saison de culture au parc urbain Auclair. Situé au coin des rues Daniel-Johnson et du Collège, ce petit parc érigé en l’honneur de M. Rejean Auclair, ancien maire de la municipalité, abrite une jolie gloriette entourée de deux potagers entièrement aménagés et entretenue par des résidents danvillois.

« Nous avons environ une quinzaine de variétés de légumes plantés ici et c’est important de comprendre que ce n’est pas un jardin communautaire, mais bien un potager social, la différence entre les deux est que les récoltes appartiennent à l’ensemble de la population. En gros ce que ça veut dire c’est que si quelqu’un passe et prend une tomate, ce n’est pas du vol, car c’est la raison même de ce potager, soit de partager les bienfaits des récoltes de la terre. Ceci dit, nous aimerions bien évidemment que les gens s’approprient de plus en plus cet endroit et qu’ils sachent, que ceux et celles qui veulent s’impliquer au sein de la préparation du terrain, des semences, de l’entretien ainsi que des récoltes, soient accueillis avec joie. » De confier M. Richard Letendre, l’un des bénévoles à la base du projet.

Pour sa part M. Guillaume Desharnais, un homme également très impliqué depuis plusieurs années, rappelle que la réussite de ce projet tient justement au fait qu’il est souhaitable que les gens affluent davantage au potager et profite d’un labour social engendrant de la nourriture destinée à tout un chacun. « Plus les gens vont connaître la raison d’être de ce petit jardin, plus ils risquent d’y venir fréquemment et de s’y investir à leur tour, toujours selon leurs disponibilités bien entendu. De plus, apporter quelques heures par semaine à l’arrosage et à l’entretien des lieux est plaisant et quand même formateur, car on en apprend beaucoup sur les sortes de légumes et les trucs de jardinages en général. » A-t-il dit.

Le duo présent tenait aussi à souligner l’appui et l’ouverture de la ville de Danville depuis les tous débuts de l’aventure, de même que l’apport du centre « Les Jardins de Jeannine » du chemin Pinacle a Danville, qui a généreusement offert la majorité des semences, ainsi que de l’engrais encore une fois en début de saison. « En terminant, bien que nous sommes deux personnes présentes aujourd’hui, il est important de mentionner qu’il y en d’autres, comme Louise Joyal par exemple, qui s’investissent avec cœur dans ce projet commun auquel la population est invitée à se greffer à son tour pour non seulement découvrir le parc qui héberge le potager, mais aussi d’en manger ses vertus. » De conclure le sympathique M. Letendre.